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2021 DYK kursları açıldı mı, ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, DYK kurslarının yüz yüze eğitime başlama tarihini açıkladı. Merak edilen DYK kursları ne zaman açılacak sorusu hakkında detaylar haberimizde...

03 Şubat 2021 Çarşamba 21:15
2021 DYK kursları açıldı mı, ne zaman açılacak?
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DYK kurlarına dair açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, DYK kurslarının yüz yüze eğitime başlama tarihini açıkladı. Merak edilen DYK kursları ne zaman açılacak sorusu hakkında detaylar haberimizde...

DYK kursları ne zaman açılacak?

MEB, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan DYK için yüzyüze eğitimin başlangıç tarihi olarak 1 Mart olarak belirledi.

DYK kursları devam edecek mi?

Pandemi süreci devam ederken kısıtlamaların yeni düzenlemelerle birlikte MEB'in okulları yüz yüze eğitimin 15 Şubat'ta başlayabilecei sinyalini vermişti.

DYK kurdlarına giden öğrenciler de kendi okulları ile ilgili gelişmeleri bekliyordu. MEB'den gelen açıklamada 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında MEB’e bağlı resmi okulların 8. ve 12’nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik isteğe bağlı olarak açılan, destekleme ve yetiştirme kurslarındaki yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 1 Mart 2021 tarihinden itibaren tekrar başlatılacağı yönünde açıklama yapıldı.

Kurslarda fiziksel mesafeye dikkat

Bu kapsam sürecinde kurslarda öğrencilerin koronavirüs tedbirlerince oturma düzeni planı belirlenecek. Oturma düzeni fiziki mesafeyi koroyacak şekilde olacak.

Kurslara devam etmek isteyen öğrencilerin barınma ihtiyacı olanlar için valiliklerce belirlemiiş olan okul pansiyonalarında kalmaları sağlanılacak.

DYK kursları koronavirüs tedbirlerince sağlanan düzenlemeler ile bilikte devam edecektir.

DYK kursu nedir?

DYK'açılımı Destekleme ve Yteiştirme Kursları'dır. DYK Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Fiziki Durumları Uygun, Öğrenci Ve Kursiyer Kapasitesi Olan Resmi Orta Okul, İmam Hatip Orta Okulları, Orta Öğretim Kurumları Ve Halk Eğitim Merkezlerine bağlı olarak açılmaktadır. Ücretsiz bir kursdur.

Devam zorunluluğu olan kursta 1/5'dan fazla devamsızlık yapan kişilerin kayıtları silinir.

Kurslara 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler İle ortaöğretimden mezun olanlar katılabilir.

 



Son Güncelleme: 03.02.2021 21:15
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