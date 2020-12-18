2021 Diyarbakır'daki fen liseleri taban puanları

Ortaokul eğitimlerini tamamlayan öğrenciler daha iyi bir lise de okumak için Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) birbirleriyle yarışıyor. İyi eğitim veren liseye yerleşmek için çok çalışan öğrenciler, liselerin bir önceki sene ki taban puanlarına bakarak hangi liseyi tercih edeceklerini önceden belirleyebiliyor.

2020-2021 dönemi Diyarbakır’daki fen liseleri taban puanları ne?

Öğrenciler istedikleri liseye girebilmek için LGS’de büyük stres yaşıyor. Tercih edecekleri liseyi bir önceki yılın yerleştirme sonuçlarına bakarak karar vermeye çalışan öğrenciler, okulların her yıl sınav da alınan puanlara taban puan belirlediklerini unutmamalıdır.

Diyarbakır şehrinde tam 6 adet fen lisesi bulunurken 2020-2021 dönemi için taban puanı en yüksek okul Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi, taban puanı en düşük okul Çermik Fen Lisesi olmuştur. Merak eden öğrenciler için İstanbul’daki fen liselerinin 2020-2021 dönemine ait taban puanları şu şekildedir;