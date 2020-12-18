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2021 Diyarbakır'daki fen liseleri taban puanları

LGS'ye hazırlanan öğrencilerin araştırdığı 2020-2021 dönemi Diyarbakır'daki fen liseleri taban puanlarına haberimizden öğrenebilirsiniz.

18 Aralık 2020 Cuma 16:14
2021 Diyarbakır'daki fen liseleri taban puanları
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Ortaokul eğitimlerini tamamlayan öğrenciler daha iyi bir lise de okumak için Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) birbirleriyle yarışıyor. İyi eğitim veren liseye yerleşmek için çok çalışan öğrenciler, liselerin bir önceki sene ki taban puanlarına bakarak hangi liseyi tercih edeceklerini önceden belirleyebiliyor.

2020-2021 dönemi Diyarbakır’daki fen liseleri taban puanları ne?

Öğrenciler istedikleri liseye girebilmek için LGS’de büyük stres yaşıyor. Tercih edecekleri liseyi bir önceki yılın yerleştirme sonuçlarına bakarak karar vermeye çalışan öğrenciler, okulların her yıl sınav da alınan puanlara taban puan belirlediklerini unutmamalıdır.

Diyarbakır şehrinde tam 6 adet fen lisesi bulunurken 2020-2021 dönemi için taban puanı en yüksek okul Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi, taban puanı en düşük okul Çermik Fen Lisesi olmuştur. Merak eden öğrenciler için İstanbul’daki fen liselerinin 2020-2021 dönemine ait taban puanları şu şekildedir;

Okul adı

Okul türü

Öğr. Süresi

Pansiyon durumu

Yabancı dil

 

Kontenjan

Taban puanı

Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi

Fen lisesi

4 yıl

Pansiyon (Kız-Erkek)

İngilizce

204

462,3265

İMKB Fen Lİsesi

Fen lisesi

4 yıl

Pansiyon (Kız)

İngilizce

204

448,3909

Vali Aydın Arslan Fen Lİsesi

Fen lisesi

4 yıl

Pansiyon (Kız-Erkek)

İngilizce

204

439,9529

Ergani Fen Lisesi

Fen lisesi

4 yıl

Pansiyon (Erkek)

İngilizce

170

387,4766

Bismil Fen Lisesi

Fen lisesi

4 yıl

Pansiyon (Kız-Erkek)

İngilizce

180

374,1907

Çermik Fen Lisesi

Fen lisesi

4 yıl

Pansiyon (Kız-Erkek)

İngilizce

170

369,6726

 



Son Güncelleme: 18.12.2020 16:14
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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırLGSTaban Puan
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