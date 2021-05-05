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2021 DİB MBSTS sonuçları açıklandı! ÖSYM Diyanet İşleri Başkanlığı sınav sonucu sorgulama ekranı

10 Nisan 2021'de yapılan DİB-MBSTS sınavının sonuçları belli oldu. ÖSYM Diyanet İşleri Başkanlığı sınav sonucu sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 05:11
2021 DİB MBSTS sonuçları açıklandı! ÖSYM Diyanet İşleri Başkanlığı sınav sonucu sorgulama ekranı
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10 Nisan’da ÖSYM tarafından düzenlenen Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) katılan pek çok adayın merakla beklediği sonuçları açıklandı..

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2021 DİB MBSTS sonuçları

10 Nisan 2021 yılında gerçekleştirilen DİB-MBSTS’nın sonuçları belli oldu. Sınava giren adaylar, sınav sonuçlarını 04 Mayıs 2021 tarihinden saat 14.30'dan itibariyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr  intenet sitesinden T.C.Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecekler.

Sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılır?

Sınav sonuçlarının tekrardan incelenmesi isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda duyurulmasından sonra en geç 10gün içerisinde ÖSYM’nin belirlediği tutarı yatırdıklarını gösteren dekontla beraber; sınav sorularına itirazlardaysa sınav tarihinden sonra üç iş günü içerisinde itirazlar iletilmeli ve soru başına gerekli tutarın yatırıldığını gösteren banka dekontuyla dilekçeye eklenmelidir. Sonrasında ÖSYM'nin intenet sayfasında bulunan "Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri" konulu duyuru kapsamında Genel Amaçlı Dilekçe öneği kullanıp ÖSYM'ye başvuru yapılmalıdır.




Son Güncelleme: 05.05.2021 05:11
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