2021 DİB Diyanet İşleri Başkanlığı sınav tarihleri belli oldu mu, yapılacak sınavların tarihleri ne zaman belli olacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 2021 senesi içinde yapılması amaçlanan sınavların yer aldığı “2021 Yılı Muhtemel Sınav Takvimi” ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Uzun zamandır yayımlanması beklenen 2021 Yılı Muhtemel Sınav Takvimi’nin şimdiye dek yayımlanmadığı biliniyor.

Hafızlık Tespit Sınavı,

Yurtdışı Sözleşmeli Din Görevlisi Sınavı (Sözlü),

İlçe Müftülüğü Sınavı,

Hac Organizasyonunda Görevlendirilecek Din Görevlisi ve Diğer Görevlilere Yönelik Sözlü Sınavı,

Müfettiş Yardımcılığı Sınavı,

Sözleşmeli İmam-Hatip Alım Sınavı,

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı,

Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı,

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı,

Hac Organizasyonunda Görevlendirilecek Sağlık Personeline Yönelik Seçme Sınavı (Test ve Sözlü/Mülakat),

İhtisas Kursu Giriş Sınavı (Yazılı ve Sözlü/Uygulamalı)

Diyanet İşleri Başkanlığı kapsamında aşağıdaki kısımda sıralanmış olan sınavlar her sene düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

2021 senesinde gerçekleştirilecek olan Diyanet İşleri Başkanlığı kapsamında sınavların tarihleri açıklandığında yine sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.