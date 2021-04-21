2021 DGS'de hangi dersler, hangi konular var?

2021 DGS konuları nelerdir?
21-31 Mayısıs 2021 tarihlerinde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tamamlanacaktır. 8 Haziran tarihinde ise geç başvuruları alınacaktır. Ön lisans okuyan binlerce öğrenci 4 yıllık lisans geçmek için bu sınava katılacaktır.
Hangi dersler var?
Dikey Geçiş Sınavında 3 dersin konuları esas alınacaktır. Bunlar: Matematik, Geometri, Türkçedir. Sınav 60 sözel, 60 sayısal olmak üzere 120 soru sorulacaktır. 2021 yılı DGS sınav süresi 150 dakika yani 2 saat 30 dakika süre verildi.
2021 DGS konuları
2021 DGS Matematik konuları
*Temel Kavramlar
*Üslü Sayılar
*Sayısal Mantık
*Mutlak Değer
*Basit Eşitsizlikler
*Köklü İfadeler
*EBOB-EKOK
*Hız problemleri
*Yol Problemleri
*Köklü ifadeler
*Oran orantı
*Zaman problemleri
*Çarpanları ayırma
*Rasyonel sayılar
*İşlemler
*Permütasyon- Kombinasyon Olasılık
2021 DGS geometri konuları
*Dörtgen
*Çember
*Üçgende açılar
*Doğrunun Analitiği
*Daire
2021 DGS Türkçe konuları
*Anlatım bozukluğu
*Cümlede anlam (Anlatım Bütünlüğünü Bozan Cümle, Yer Değiştirme, Cümle Oluşturma, Çıkarılacak Kesin Yargı, Cümlede Genel Anlam)
*Sözcükte anlam
*Paragraf genel
*Sözcük sıralaması
*Sözel Mantık
*Paragrafta anlam
*Çok sorulu parçalar