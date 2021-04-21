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2021 DGS'de hangi dersler, hangi konular var?

Ön lisans okuyan binlerce öğrenci lisans programına geçmek için DGS'ye girecek. Sınav için hazırlanan öğrenciler 2021 yılı DGS için hangi konuların olduğu hangi derslerin olduğu merak konusu oldu. Sizler için araştırdık. DGS hakkında detaylı bilgileri haberimizde yer verdik.

21 Nisan 2021 Çarşamba 19:25
2021 DGS'de hangi dersler, hangi konular var?
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2021 DGS konuları nelerdir?

21-31 Mayısıs 2021 tarihlerinde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tamamlanacaktır. 8 Haziran tarihinde ise geç başvuruları alınacaktır. Ön lisans okuyan binlerce öğrenci 4 yıllık lisans geçmek için bu sınava katılacaktır. 

Hangi dersler var?

Dikey Geçiş Sınavında 3 dersin konuları esas alınacaktır. Bunlar: Matematik, Geometri, Türkçedir. Sınav 60 sözel, 60 sayısal olmak üzere 120 soru sorulacaktır. 2021 yılı DGS sınav süresi 150 dakika yani 2 saat 30 dakika süre verildi. 

2021 DGS konuları

2021 DGS Matematik konuları

*Temel Kavramlar

*Üslü Sayılar

*Sayısal Mantık

*Mutlak Değer

*Basit Eşitsizlikler

*Köklü İfadeler

*EBOB-EKOK

*Hız problemleri

*Yol Problemleri

*Köklü ifadeler

*Oran orantı

*Zaman problemleri

*Çarpanları ayırma

*Denklem çözme özdeşlikler

*Rasyonel sayılar

*İşlemler

*Permütasyon- Kombinasyon Olasılık

2021 DGS geometri konuları

*Dörtgen

*Çember

*Üçgende açılar

*Doğrunun Analitiği

*Daire

2021 DGS Türkçe konuları

*Anlatım bozukluğu

*Cümlede anlam (Anlatım Bütünlüğünü Bozan Cümle, Yer Değiştirme, Cümle Oluşturma, Çıkarılacak Kesin Yargı, Cümlede Genel Anlam)

*Sözcükte anlam

*Paragraf genel 

*Sözcük sıralaması

*Sözel Mantık

*Paragrafta anlam

*Çok sorulu parçalar




Son Güncelleme: 21.04.2021 19:25
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DgsSınavKonuDers
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