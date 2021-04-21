2021 DGS'de hangi dersler, hangi konular var?

2021 DGS konuları nelerdir?

21-31 Mayısıs 2021 tarihlerinde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tamamlanacaktır. 8 Haziran tarihinde ise geç başvuruları alınacaktır. Ön lisans okuyan binlerce öğrenci 4 yıllık lisans geçmek için bu sınava katılacaktır.

Hangi dersler var?

Dikey Geçiş Sınavında 3 dersin konuları esas alınacaktır. Bunlar: Matematik, Geometri, Türkçedir. Sınav 60 sözel, 60 sayısal olmak üzere 120 soru sorulacaktır. 2021 yılı DGS sınav süresi 150 dakika yani 2 saat 30 dakika süre verildi.

2021 DGS konuları

2021 DGS Matematik konuları

*Temel Kavramlar

*Üslü Sayılar

*Sayısal Mantık

*Mutlak Değer

*Basit Eşitsizlikler

*Köklü İfadeler

*EBOB-EKOK

*Hız problemleri

*Yol Problemleri

*Köklü ifadeler

*Oran orantı

*Zaman problemleri

*Çarpanları ayırma

*Denklem çözme özdeşlikler

*Rasyonel sayılar

*İşlemler

*Permütasyon- Kombinasyon Olasılık

2021 DGS geometri konuları

*Dörtgen

*Çember

*Üçgende açılar

*Doğrunun Analitiği

*Daire

2021 DGS Türkçe konuları

*Anlatım bozukluğu

*Cümlede anlam (Anlatım Bütünlüğünü Bozan Cümle, Yer Değiştirme, Cümle Oluşturma, Çıkarılacak Kesin Yargı, Cümlede Genel Anlam)

*Sözcükte anlam

*Paragraf genel

*Sözcük sıralaması

*Sözel Mantık

*Paragrafta anlam

*Çok sorulu parçalar

