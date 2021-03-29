2021 DGS başvuruları ne zaman başlayacak?

Meslek Yüksekokulu ve Ön Lisan bölümlerinden mezun olan binlerce öğrencinin heyecanla beklediği Dikey Geçiş Sınavı’nın başvuru tarihinin ne zaman olduğunu ve sınav hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları ne zaman başlıyor?

İki yıllık ön lisans programlarından mezun olup bölümlerini 4 yıla tamamlayarak Lisans eğitimlerine almak isteyen öğrencilerin katıldığı DGS’nin 2021 yılında yapılacağı tarih netlik kazandı. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 2021 yılının 21-21 Mayısıs tarihleri arasında yapılacaktır. Geç Başvuru günü ise 8 Haziran 2021 olarak belirlenmiştir.

2021 DGS Sınavı ne zaman yapılacak?

DGS nedir?

Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak. Sınavın sonuçları ise 12 Ağustos 2021 tarihinde adaylara açıklanacağı tahmin ediliyor.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından şimdiye kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

Kimler DGS sınavına başvurabilir?

Lisans programlarına dikey geçiş yapmak için DGS sınavına başvuru yapacak olan adaylar, meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarından mezun olma şartına uygun olmalıdır. O sene son sınıfta olan ve staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getiren adaylar da başvuru yapabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ile mezunları aynı koşullarda yurt dışından mezun olan ve denklik belgeleri kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı yani DGS’ye katılım sağlayabilirler.

DGS başvuruları elektronik ortamla veya şahsi olarak ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Sınava başvurmak isteyen adaylar gerekli şartların neler olduğuna ÖSYM’nin her yıl yayımladığı kılavuzda detaylı olarak belirtilmektedir. Dikey Geçiş Sınavı’na giriş sayısı konusunda herhangi bir sınırlama belirlenmemiştir. Sınavı kazanan bir öğrenci istediği zaman sınava tekrardan başvuru yapabilir. Fakat 2011 yılında değiştirilen yönetmelik doğrultusunda öğrencilerden puan kesintisi yapılmaktadır.