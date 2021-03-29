İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı noktada kopya düzeneği..
Son Dakika
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı...
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı renk elbisesi olay oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı...

2021 DGS başvuruları ne zaman başlayacak?

2021 DGS sınavı başvuru tarihi ne zaman? 2021DGS sınavı ne zaman? 2021 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı nedir? DGS sınavına kimler girebilir? Öğrenci adayları 2021 yılında yapılması planlanan Dikey Geçiş Sınavının ne olduğunu ve başvuru tarihinin ne zaman olduğuyla beraber sınavın ne zaman gerçekleştirileceğini merakla araştırıyorlar. İşte 2021 Dikey Geçiş Sınavı başvuru tarihi...

29 Mart 2021 Pazartesi 20:26
2021 DGS başvuruları ne zaman başlayacak?
Takip Et:

Meslek Yüksekokulu ve Ön Lisan bölümlerinden mezun olan binlerce öğrencinin heyecanla beklediği Dikey Geçiş Sınavı’nın başvuru tarihinin ne zaman olduğunu ve sınav hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları ne zaman başlıyor?

İki yıllık ön lisans programlarından mezun olup bölümlerini 4 yıla tamamlayarak Lisans eğitimlerine almak isteyen öğrencilerin katıldığı DGS’nin 2021 yılında yapılacağı tarih netlik kazandı. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 2021 yılının 21-21 Mayısıs tarihleri arasında yapılacaktır. Geç Başvuru günü ise 8 Haziran 2021 olarak belirlenmiştir.

2021 DGS Sınavı ne zaman yapılacak?

Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak. Sınavın sonuçları ise 12 Ağustos 2021 tarihinde adaylara açıklanacağı tahmin ediliyor.

DGS nedir?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından şimdiye kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

Kimler DGS sınavına başvurabilir?

Lisans programlarına dikey geçiş yapmak için DGS sınavına başvuru yapacak olan adaylar, meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarından mezun olma şartına uygun olmalıdır. O sene son sınıfta olan ve staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getiren adaylar da başvuru yapabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ile mezunları aynı koşullarda yurt dışından mezun olan ve denklik belgeleri kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı yani DGS’ye katılım sağlayabilirler.

DGS başvuruları elektronik ortamla veya şahsi olarak ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Sınava başvurmak isteyen adaylar gerekli şartların neler olduğuna ÖSYM’nin her yıl yayımladığı kılavuzda detaylı olarak belirtilmektedir. Dikey Geçiş Sınavı’na giriş sayısı konusunda herhangi bir sınırlama belirlenmemiştir. Sınavı kazanan bir öğrenci istediği zaman sınava tekrardan başvuru yapabilir. Fakat 2011 yılında değiştirilen yönetmelik doğrultusunda öğrencilerden puan kesintisi yapılmaktadır.



Son Güncelleme: 29.03.2021 20:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DgsÖSYMDikey Geçiş Sınavı2021 DGSDGS Başvuru Tarihi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Açık Lise mezuniyet şartları nelerdir? 2021 AÖL mezuniyet şartları
Açık Lise mezuniyet şartları nelerdir? 2021 AÖL mezuniyet şartları
Üniversite öğrencilerine burs veren kurumlar ve güncel başvuru şartları ( 2021 )
Üniversite öğrencilerine burs veren kurumlar ve güncel başvuru şartları ( 2021 )
Öğrencilere burs veren kurumlar ve burs şartları
Öğrencilere burs veren kurumlar ve burs şartları
Udemy 24 saatte sıfırdan matematik kursu
Udemy 24 saatte sıfırdan matematik kursu
Hangi sınavlar ertelendi? Hangi sınıflarda sınavlar olacak, hangi sınıflarda sınavlar olmayacak?
Hangi sınavlar ertelendi? Hangi sınıflarda sınavlar olacak, hangi sınıflarda sınavlar olmayacak?
Bilfen deneme sınav sonuçları sorgulama ve öğrenme
Bilfen deneme sınav sonuçları sorgulama ve öğrenme

Popüler Haberler

Spor Toto kaç bilen kazanır, Spor Toto 12, 13, 14, 15 bilen kaç para alır?
Xiaomi Türkiye fabrikası nerede açılıyor? Xiaomi Türkiye fabrika adresi
2021 DGS başvuruları ne zaman başlayacak?
Rojin Haspolat kimdir? Rojin Haspolat kaç yaşında, nereli?
Çukur Yasmin kimdir? Gamze Doğanoğlu yaşı, boyu, sevgilisi
Yasak Elma dizisi Çağatay kimdir? Berk Oktay doğum tarihi
Maraşlı Zeliş kimdir? Bedriye Roza Çelik hakkında bilgiler
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2021
Maraşlı Nuran kimdir? Nesrin Yılmaz dizileri ve yapımları
Çukur dizisinde Masal kimdir?
Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Mart 2021 Salı ATV canlı yayın ve tekrarı izle
PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? 2021 Abonelik ücretleri
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesi başvuru formu ve şartları
NaturelGaz halka arz hangi tarihte olacak? NurtelGAZ hisseleri kaç TL? NTGAZ BIST kodu nedir?
Beni Bırakma 580. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle ATV
Maraşlı dizisinde Ecem karakterine Gizem Kala hayat veriyor
Maraşlı dizisi Aziz Türel karakteri kimdir? Kerem Atabeyoğlu'nun hayatı ve yer aldığı diziler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Faysal karakteri kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizi oyuncusu Zübeyde kimdir? Sezin Akbaşoğulları hakkında bilgiler
Uyanış: Büyük Selçuklu kaç bölüm yayınlanacak? TRT Uyanış: Büyük Selçuklu final tarihi
ATV yeni dizisi Maraşlı nerede çekiliyor? Maraşlı çekim mekanları belli oldu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.