2021 DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 ÖSYM DGS sınavı ne zaman, tarih belli oldu mu?

Dikey Geçiş Sınavı 2021 tarihi adaylar için merak konusu oldu. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınav 2 yıllık ön lisans mezunları için geçerli olurken ön lisans mezunları bu sayede 4 yıllık lisans mezunu olabiliyor. Ülkemizde milyonlarca aday her sene düzenli olarak DGS girerken sonuçlara göre seçilen lisans programına dahil olabiliyor. 2 yıldır ülkemizde görülen koronavirüs salgını nedeniyle sınavlarda ertelenme durumu olmasından kaynaklı DGS gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak edilid. ÖSYM duyurusuna göre 2021 DGS sınav tarihi açıklandı. İşte 2021 DGS başvurusu tarihi ve sınav takvimi haberimizde

2021 DGS başvuru tarihi ve sınav tarihi belli oldu!

DGS başvurusuna çok az bir süre kalırken ÖSYM sınav takvimini açıkladı.

Sınav tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar

2021 Pazar Başvuru tarihi: 21-31 Mayıs 2021

Geç başvuru tarihi: 8 Haziran 2021

2021 DGS sınav sonuçları: 12 Ağustos 2021

ÖSYM 2021 sınav takvimi!





DGS kimler başvuruda bulunabilir?

Yükseköğretim programlarına meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranmaktadır. Bu anlamda son sınıfta olup staj dışı mezuniyetini yerine getirmiş kişiler başvuru yapabilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS’ye başvurabilirler. Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına geçmek istiyorsa mutlaka DGS girmek zorundadır.

DGS’ye 4 ve daha fazla yıl olarak eğitim gören kişiler DGS başvuruda bulunamaz. Öğrenim süresi eğer bir kişinin 4 ve üstü iste girmesine gerek yoktur. Lisans öğrencileri için geçerli değildir.

DGS yılda bir kez gerçekleştirilirken ülkemizde genellikle temmuz ayında yapılmaktadır. Sınav sonuçları ise yapılan yıl için sadece kullanılır.

DGS’ye 2 kez girilirse puan düşer mi?

Yükseköğretim kurumuna bir önceki yıl yerleşen adayların Önlisans Başarı Puanları (ÖBP) 0.45 katsayıyla, yerleşmemiş adaylar için ise 0.6 katsayısıyla çarpılmaktadır.