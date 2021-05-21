2021 DGS başvuru ücreti nereye yatırılacak? 2021 DGS başvuru ücreti ne kadar?

2021 DGS başvuru tarihi ne zaman?

DGS başvuru işlemi yapacak adaylar, başvurularını 21 Mayıs 2021 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasnıda yapabilecek.

2021 DGS başvuru ücreti ne kadar?

Bu yıl DGS başvuru ücreti 150,00 TL.

DGS başvuru ücreti nereye yatırılacak?

DGS başvuru ücretinin yatırılacağı bankalar şunlardır;

Bankalar, hizmet binasında ya da azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı olan şubelerde gişe tahsilatı yapmadan bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebilecekler. Şubelerden sınav ücretini yatırmayı isteyen adaylar, COVID-19 salgını nedeni ile şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalılar. Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve intenet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının bütün şubeleri, ATM ile intenet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın bütün şubeleri, ATM ile intenet bankacılığı (KKTC’den başvuru yapacak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın bütün şubeleri, ATM ile intenet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, intenet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın bütün şubeleri ile intenet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)Ziraat Bankası sadece intenet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin intenet sayfasında e-İŞLEMLER kısmında bulunan “ÖDEMELER” bölümünden kredi kartı/banka kartı aracılığıyla da yatırılabilecek.

2021 DGS başvuruları nasıl yapılır?

Tüm sınavlarda olduğu gibi DGS başvuruları da ÖSYM’den yapılmakta.

https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?RetunUrl=%2FDGS%2F2021%2F1%2FBasvuruKayit