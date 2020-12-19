2021 Denizli Fen liseleri güncel taban puanları belli oldu

Ortaokuldan mezun olan adaylar, en iyi liselerde öğrenim görmek için Liseye Geçiş Sistemi (LGS)’de ter dökmektedir. Yüz binlerce lise adayı sınavlara girerek Fen Liseleri’nde öğrenim görmek için yoğun bir tempo içerisine girdiler. Bu süreçte genç lise adayları için Fen Liseleri taban puanlarını içeriğimizde derledik.

Denizli 2021 Fen Liseleri taban puanları

Denizli Fen Liseleri taban puanları bir önceki yılın yerleştirmelerine göre şu şekildedir;

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 470,8144 0,57

0,02

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 456,619 1,29 0,57 DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 456,619 1,29 0,57

DENİZLİ / PAMUKKALE / Yaşar Kımıl Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 446,6289 2,01

1,15

DENİZLİ / BABADAĞ / Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 399,7364 7,9

1,79

DENİZLİ / TAVAS / Özay Gönlüm Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 395,3534 8,69 2,91

DENİZLİ / ÇİVRİL / Şevkiye Özel Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 391,2721 9,48

3,11