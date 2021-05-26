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2021 Canlı dersler ne zaman bitecek?

2020-2021 eğitim-öğretim hayatının bitmesine çok az bir süre kala öğrenciler 2021 Canlı dersler ne zaman bitecek? sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir milyonlarca öğrenci evlerinden canlı ders imkânı ile eğitim hayatına devam ederken öğrenciler okulların ne zaman tatil vereceğini araştırıyor. İşte okulların durumu hakkında merak edilenler haberimizde…

26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:21
2021 Canlı dersler ne zaman bitecek?
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Birçok öğrenci ve öğretmen koronavirüs salgını nedeniyle eğitimine uzaktan devam ederken canlı dersler sayesinde öğrenciler öğretmenleri ile iletişim sağlıyor. Uzun süredir okullarına gidemeyen öğrenciler eğitim hayatına kademeli başlamadan evlerinde sınıf atlayacak. Uzaktan eğitim 2021 yılı ile 1 Haziran’a kadar devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi, özel eğitim merkezleri ile 8 ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında 17 Mayıs'tan itibaren yüz yüze eğitime geçileceğini, diğer kademelerde ise 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edileceğini açıkladı.

Bu anlamda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu hakkında açıklamada bulundu. Bakan Selçuk ara tatil için seminer dönemi dahil olarak 2 Temmuz’da bittiğini açıkladı. Selçuk; “2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." ifadelerine yer verdi.

Sonuç olarak 1 Haziran Salı günü itibari ile yüz yüze eğitim kararı, ilerleyen zamanlarda durum değerlendirmesine göre kamuoyu ile paylaşılacak.


Son Güncelleme: 26.05.2021 14:21
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21 Canlı Dersler Ne Zaman BitecekUzaktan EğitimMilli Eğitim Bakanlığı
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