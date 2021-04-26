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2021 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, sınav hangi tarihe ertelendi?

Binlerce öğrencinin beklediği bursluluk sınavı tarihi Covid-19 sebebi ile ertelendi. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Ziya Selçuk, yeni sınav tarihinin ne zaman olacağını söyledi. Öğrenciler başvurularını Şubat ayında yapmışlardı. Peki yeni sınav tarihi ne zaman? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

26 Nisan 2021 Pazartesi 21:46
2021 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, sınav hangi tarihe ertelendi?
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Bursluluk sınav tarihi ertelendi mi? 

Her sene düzenli olarak yapılan Bursluluk sınavı için bu sene de heyecan başladı. 5,6,7,8,hazırlık sınıfı,9,10,11. Sınıfların girebileceği bu sınav Nisan ayında yapılacaktı. Ancak Covid-19 vaka sayısının yükseliş göstermesi ile bursluluk sınavı tarihi ertelendi. 08-26 Şubat 2021 tarihleri arasında başvuruları olan sınavın ne zaman olacağı merak ediliyor. 

Bursluluk sınavı ne zaman?

Covid-19 sebebi ile sınavların ertelenip ertelenmeyeceği sorularının yöneltildiği Ziya Selçuk bu konu ile ilgili olarak, ‘ 1 milyon civarında öğrencimizin 25 Nisan tarihindeki bursluluk sınavı ertelenecek. Ne zamana ertelediğimiz şu an için belli değil. Çünkü salgının durumuna bakmamız gerekmektedir. Geçen yıl Eylül ayına ertelemiştik. Yeni başlayacak öğretmenlerimizin 25 Nisan’dali Adaylık Kaldırma Sınavı da ertelenecek.’ söylemlerinde bulundu.




Son Güncelleme: 26.04.2021 21:46
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Anahtar Kelimeler:
Bursluluk SınavıMebZiya Selçuk
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