2021 Bursluluk Sınavı hangi tarihe ertelendi?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın her sene yaptığı Bursluluk sınavının 25 Nisan 2021’de yapılması planlanırken covid-19 vakalarında artış yaşanmasıyla beraber sınavda ileri bir tarihe ertelenmişti. 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11.sınıflardan katılacak öğrenciler bursluluk sınavının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

2021 Bursluluk sınavı ne zaman?

Daha önce 25 Nisan'da yapılacağı duyurulan İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk sınavı ileri bir tarihe ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamalara göre, 25 Nisan'da yapacak ve 1 milyona yakın öğrencinin gireceği bursluluk sınavının ertelendiğini açıkladı. Sınavın yeni tarihinin belirlenmesi için salgının gidişatını takip ettiklerini söyleyen Bakan Selçuk, İOKBS sınavının geçtiğimiz sene Eylül ayında yapıldığını hatırlattı. Bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı yönünde henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Bursluluk Başlangıcı;

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin hükümleri gereğince, bursluluk sınavı kazanarak okula kaydını yapılan tarihten sonraki Ekim ayının başında ödenmeye başlar. Bursluluk sınavını kazanan fakat parasız yatılıya yerleştirilen öğrenciler, 2684sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı ya da Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 7.maddesine göre yer alan "Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilemez." Hükmüne göre bursluluktan yararlanamaz.

Bursun Devamı, Kesilmesi ve İtirazlar;

Bursluluk başvuru şartları nelerdir?

Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 18 .maddesine göre yapılır.

-Türkiye Cumhuriyeti ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-Mevzuatta belirlenen kayıt ve kabul koşullarını karşılamak,

-Ortaokullar, imam hatip ortaokulları ya da özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7ve 8.sınıflarıyla ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11.sınıflarında öğrenci olmak,

-İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders senesinde okul değiştirme yaptırımı cezası almamak,

-Ailenin daha önce ki mali seneye ait senelik gelir toplamı kişi başına düşen net tutarın, içerisinde olunan mali senenin Merkezî Yönetim Bütçe Kanununda belirlenen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en az 4 (dört) katını aşmaması kaydı ile maddi imkanlardan yoksunluğu bulunması. Ailenin 2020 senesinde, senelik gelir toplamı kişi başına düşen toplam tutarın 2021 Mali Yılı içerisinde tespiti yapılan 16 bin 080TL’yi (on altı bin seksen) aşmaması gerekmektedir. Aile gelirlerinin tespitin de ailenin 2020 senesinde elde ettiği bütün geliri esas alınır.