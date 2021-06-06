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2021 Bursa lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Bugün gerçekleşen LGS sınavından sonra öğrenciler tarafından en çok merak edilen konulardan bir tanesi de liselerin taban puanları ile yüzdelik dilimleri oldu. Bugünkü LGS sınavında ter döken öğrenciler yaşadıkları yerdeki liselerin puanları ile yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Liselerin taban puanları ile yüzdelik dilimlerinin en çok merak edildiği bir ilimiz de Bursa oldu. İşte 2021 Bursa lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri…

06 Haziran 2021 Pazar 16:44
2021 Bursa lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri
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Bugün Bursa’da LGS sınavına girerek ter döken öğrenciler bölgelerindeki liselerin taban puanları ile yüzdelik dilimlerini araştırıyor. İşte, Bursa lise taban puanları ile yüzdelik dilimler…

Okulun ismi Okulun türü Öğretim süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Taban Puanı Minimum Yüzdesi Maksimum Yüzdesi

BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi        Fen Lisesi            4 yıllık    Kız/Erkek            İngilizce               170         479,0078              0,3                0,01

BURSA / NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi        Fen Lisesi            4 yıllık    Kız/Erkek            İngilizce               170         470,0211                0,6          0,01

BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi     Anadolu Lisesi   4 yıllık    Kız/Erkek            İngilizce               340         452,0569                1,6          0,53

BURSA / NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi            Anadolu Lisesi   4 yıllık    Kız/Erkek            İngilizce               306                438,5729              2,71       0,7

BURSA / İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi               Fen Lisesi            4 yıllık    Kız/Erkek            İngilizce               170                432,0287              3,38       0,13

BURSA / OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi      Fen Lisesi            4 yıllık    Kız/Erkek            İngilizce               170                431,7294              3,41       0,61

BURSA / OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi  Anadolu Lisesi   4 yıllık    Kız/Erkek            İngilizce               340                425,9732              4,06       1,74

BURSA / KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi             Fen Lisesi            4 yıllık    Kız/Erkek            İngilizce               136                415,372                5,43       0,74

BURSA / YILDIRIM / Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi           Anadolu Lisesi   4 yıllık    Kız/Erkek            İngilizce               306                414,6073              5,54       0,64

BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi          Anadolu Lisesi   4 yıllık    Kız/Erkek            İngilizce               306         411,4746                5,99       1,88

BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi           Fen Lisesi            4 yıllık    Kız/Erkek            İngilizce               136                409,6999              6,27       0,57

BURSA / OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi                Anadolu Lisesi   4 yıllık    Kız/Erkek            İngilizce               306                408,5709              6,44       2,75

BURSA / YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi  Anadolu İmam Hatip Lisesi          Hazırlık + 4 yıl     Kız/Erkek                İngilizce               120         408,2738              6,49       0,37

BURSA / MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi        Anadolu Lisesi   4 yıllık    Kız/Erkek            İngilizce               340                400,4791              7,77       4,71

BURSA / OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi    Anadolu İmam Hatip Lisesi          4 yıllık                Erkek    İngilizce               60           395,8779              8,59       0,81

BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Kız Lisesi              Anadolu Lisesi   4 yıllık    Kız          İngilizce               340         392,8441                9,17       4,09

BURSA / İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi           Anadolu İmam Hatip Lisesi          4 yıllık    Kız/Erkek                İngilizce               120         392,7287              9,19       2,42

BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi  Sosyal Bilimler Lisesi       Hazırlık + 4 yıl     Kız/Erkek                İngilizce               102         392,2801              9,28       4,54

BURSA / YILDIRIM / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi   Anadolu İmam Hatip Lisesi          4 yıllık    Kız/Erkek                İngilizce               180         375,3587              12,93     2,86

BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi  Anadolu İmam Hatip Lisesi          4 yıllık    Kız/Erkek            İngilizce                150         371,8062              13,79     3,19

BURSA / OSMANGAZİ / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi           Anadolu İmam Hatip Lisesi          4 yıllık    Kız/Erkek                İngilizce               180         371,5341              13,85     4,06

BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi      Anadolu Teknik Programı                4 yıllık    Kız/Erkek            İngilizce               30           368,5855              14,59     9,2

BURSA / İNEGÖL / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi         Sosyal Bilimler Lisesi       Hazırlık + 4 yıl     Kız/Erkek            İngilizce                136         366,6669              15,08     6,59

BURSA / OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi        Anadolu Teknik Programı                4 yıllık    Kız/Erkek            İngilizce               68           363,0593              16,01     9,47

BURSA / YILDIRIM / Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi          Anadolu İmam Hatip Lisesi          4 yıllık    Kız                İngilizce               60           360,9219              16,58     7,18

BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi         Anadolu Teknik Programı            Hazırlık + 4 yıllık                Kız/Erkek            İngilizce               30           354,2416              18,42     9,58

BURSA / OSMANGAZİ / Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi      Anadolu İmam Hatip Lisesi          4 yıllık                Kız/Erkek            İngilizce               120         352,9988              18,76     7,08

BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi      Anadolu Teknik Programı                4 yıllık    Kız/Erkek            İngilizce               30           351,2712              19,26     10,01

BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi      Anadolu Teknik Programı                4 yıllık    Kız/Erkek            İngilizce               30           351,2685              19,27     12,63

BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi      Anadolu Meslek Programı                4 yıllık    Kız/Erkek            İngilizce               30           347,8436              20,27     8,11

BURSA / YENİŞEHİR / Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi   Anadolu İmam Hatip Lisesi          4 yıllık    Kız/Erkek                İngilizce               30           345,3922              21,01     5,74

BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi          Anadolu Teknik Programı            4 yıllık                Kız/Erkek            İngilizce               30           341,8524              22,08     10,65

BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi          Anadolu Teknik Programı            4 yıllık                Kız/Erkek            İngilizce               30           335,5079              24,09     13,68

BURSA / NİLÜFER / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi             Anadolu İmam Hatip Lisesi          4 yıllık    Erkek                İngilizce               120         334,5756              24,39     12,68

BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi    Anadolu Meslek Programı          4 yıllık                Kız/Erkek            İngilizce               150         327,0556              26,9       13,38

BURSA / OSMANGAZİ / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi    Anadolu Teknik Programı            4 yıllık    Kız/Erkek                İngilizce               34           325,3337              27,48     12,47

BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi      Anadolu Meslek Programı                4 yıllık    Kız/Erkek            İngilizce               30           322,9484              28,32     13,68

BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi      Anadolu Meslek Programı                4 yıllık    Kız/Erkek            İngilizce               30           320,0142              29,38     8,62

BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi         Anadolu Teknik Programı            4 yıllık    Kız/Erkek                İngilizce               30           319,3874              29,61     10,45

BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi        Anadolu Teknik Programı            4 yıllık    Kız/Erkek                İngilizce               30           319,1458              29,7       15,29

BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi      Anadolu Meslek Programı                4 yıllık    Kız/Erkek            İngilizce               30           318,3184              30           14,44

BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi    Anadolu Teknik Programı            4 yıllık                Kız/Erkek            İngilizce               30           316,1601              30,8       16,58

BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi    Anadolu Teknik Programı            4 yıllık                Kız/Erkek            İngilizce               30           314,5118              31,43     15,67

BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi      Anadolu Meslek Programı                4 yıllık    Kız/Erkek            İngilizce               30           312,2676              32,27     9,15

BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi    Anadolu Teknik Programı            4 yıllık                Kız/Erkek            İngilizce               30           308,917                33,57     15,66

BURSA / NİLÜFER / Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Anadolu Meslek Programı          4 yıllık    Kız/Erkek                İngilizce               30           304,0139              35,51     14,38

BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi        Anadolu Teknik Programı            4 yıllık    Kız/Erkek                İngilizce               90           296,5701              38,63     17,05

BURSA / NİLÜFER / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi    Anadolu Meslek Programı          4 yıllık    Kız/Erkek                İngilizce               34           293,006                40,21     8,17

BURSA / OSMANGAZİ / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi       Anadolu Meslek Programı          4 yıllık    Kız/Erkek                İngilizce               34           292,5106              40,43     26,94

BURSA / YILDIRIM / Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi               Anadolu Teknik Programı            4 yıllık    Kız                İngilizce               34           292,1576              40,59     17,93

BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi      Anadolu Meslek Programı                4 yıllık    Kız/Erkek            İngilizce               30           291,2516              40,99     23,89

BURSA / OSMANGAZİ / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi              Anadolu Teknik Programı            4 yıllık                Kız/Erkek            İngilizce               34           288,5895              42,22     26,32

BURSA / OSMANGAZİ / Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi     Anadolu Teknik Programı            4 yıllık    Kız                İngilizce               34           288,1014              42,44     11,36

BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi            Anadolu Teknik Programı            4 yıllık                Kız/Erkek            İngilizce               30           286,795                43,05     19,36

BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi            Anadolu Teknik Programı            4 yıllık                Kız/Erkek            İngilizce               30           285,3881              43,72     31,41

BURSA / YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi        Anadolu Teknik Programı            4 yıllık    Kız/Erkek                İngilizce               30           284,6347              44,07     19,92

BURSA / KESTEL / Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi           Anadolu Teknik Programı            4 yıllık    Kız                İngilizce               34           280,1432              46,26     27,01

BURSA / YILDIRIM / Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi       Anadolu Teknik Programı            4 yıllık                Kız/Erkek            İngilizce               34           279,1658              46,76     17,03

BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi     Anadolu İmam Hatip Lisesi          4 yıllık                Kız          İngilizce               60           278,8907              46,9       7,09

BURSA / OSMANGAZİ / Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Anadolu Teknik Programı            4 yıllık    Kız/Erkek                İngilizce               34           276,9936              47,85     21,26

BURSA / KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi       Anadolu Teknik Programı            4 yıllık    Kız/Erkek                İngilizce               34           270,1926              51,44     12,15

BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi                Anadolu Meslek Programı          4 yıllık                Kız/Erkek            İngilizce               60           269,941                51,58     26,45

BURSA / GÜRSU / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi         Anadolu Meslek Programı          4 yıllık                Kız/Erkek            İngilizce               34           266,7457              53,32     20,87

BURSA / YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi        Anadolu Teknik Programı            4 yıllık    Kız/Erkek                İngilizce               30           263,394                55,21     32,91

BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi              Anadolu Teknik Programı                4 yıllık    Kız/Erkek            İngilizce               34           258,3103              58,17     13,05

BURSA / NİLÜFER / Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi              Anadolu İmam Hatip Lisesi          4 yıllık    Erkek    İngilizce                30           252,4546              61,68     2,89

BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi               Anadolu Teknik Programı            4 yıllık                Kız/Erkek            İngilizce               34           249,3071              63,63     16,78

BURSA / GEMLİK / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi      Anadolu Teknik Programı            4 yıllık    Kız/Erkek                İngilizce               34           247,9717              64,48     24,41

BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi                Anadolu Meslek Programı          4 yıllık    Kız/Erkek            İngilizce               30           242,0254              68,3       34,08

BURSA / ORHANGAZİ / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi      Anadolu Teknik Programı            4 yıllık    Kız/Erkek                İngilizce               34           238,8383              70,39     26,25

BURSA / GEMLİK / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi   Anadolu İmam Hatip Lisesi          4 yıllık    Kız/Erkek            İngilizce                120         237,826                71,06     4,48

BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi                Anadolu Teknik Programı            4 yıllık    Kız/Erkek            İngilizce               60           233,1016              74,19     20,35

BURSA / ORHANGAZİ / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi             Anadolu İmam Hatip Lisesi          4 yıllık    Erkek                İngilizce               90           214,2914              86,27     10,19

BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi              Anadolu Teknik Programı                4 yıllık    Kız/Erkek            İngilizce               34           214,2222              86,31     28,38

BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi               Anadolu Teknik Programı            4 yıllık                Kız/Erkek            İngilizce               34           199,9256              93,54     22,15


Son Güncelleme: 06.06.2021 16:44
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Anahtar Kelimeler:
Bursa Lisa Taban Puanları Ve Yüzdelik Dilimleri2021 LGS
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