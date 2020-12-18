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2021 Bursa fen liseleri taban puanları

Ortaokuldan mezun olan öğrencilerin yoğun bir şekilde araştırdığı 2021 Bursa fen liseleri taban puanları belli oldu.

18 Aralık 2020 Cuma 10:11
2021 Bursa fen liseleri taban puanları
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İyi bir lisede okumak, eğitim süreci için oldukça önemlidir. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile ortaokuldan mezun olan öğrenciler, sınavda aldıkları puan neticesinde okullara yerleştirilirler. Bu kapsamda öğrencilerin en çok rağbet ettiği liselerin başında fen liseleri geliyor. Fen liselerine giriş oldukça zordur ve puanları da yüksektir. Ancak öğrencilerin kaliteli bir eğitim alması için en çok tercih edilen lise türlerinin başında gelmektedir. Bursa fen liselerinde eğitim görmek isteyen öğrencilerin, lise puanlarını incelemesi adına aşağıda bir tablo hazırladık.

Bursa 2021 fen liseleri taban puanları

Aşağıda yer alan puanlar 2020 taban puanları olup, 2021 yılında tercih yapacak öğrencileri bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur. 2020 yerleştirmelerine göre Bursa fen liseleri arasında en düşük puan ile kapatan lise, 409,69 puanla Bursa İbrahim Önal Fen Lisesi olmuştur. En yüksek taban puana sahip olan lise ise 479,00 puan ile Bursa Tofaş Fen Lisesi’dir.

Okul Adı

Okul Türü

Öğrenim Süresi

Pansiyon Durumu

Yabancı Dil

Kontenjan

Taban Puan

BURSA/ NİLÜFER/ Tofaş Fen Lisesi

Fen

Lisesi

4 yıl

Pansiyon

(Kız-Erkek)

İngilizce

170

479,00

BURSA/ NİLÜFER/ Nilüfer İMKB Fen Lisesi

Fen

Lisesi

4 yıl

Pansiyon

(Kız-Erkek)

İngilizce

170

470,02

BURSA/ İNEGÖL/ İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon

(Kız-Erkek)

İngilizce

170

432,02

BUSA/ OSMANGAZİ/ Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon

Yok

İngilizce

170

431,72

BURSA/ KARACABEY/ Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon

(Kız-Erkek)

İngilizce

136

415,37

BURSA/ MUSTAFAKEMAL PAŞA/ İbrahim Önal Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon

(Kız-Erkek)

İngilizce

136

409,69

 



Son Güncelleme: 18.12.2020 10:11
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Anahtar Kelimeler:
BursaFen LisesiOrtaokulTaban Puan
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