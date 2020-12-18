2021 Bursa fen liseleri taban puanları

İyi bir lisede okumak, eğitim süreci için oldukça önemlidir. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile ortaokuldan mezun olan öğrenciler, sınavda aldıkları puan neticesinde okullara yerleştirilirler. Bu kapsamda öğrencilerin en çok rağbet ettiği liselerin başında fen liseleri geliyor. Fen liselerine giriş oldukça zordur ve puanları da yüksektir. Ancak öğrencilerin kaliteli bir eğitim alması için en çok tercih edilen lise türlerinin başında gelmektedir. Bursa fen liselerinde eğitim görmek isteyen öğrencilerin, lise puanlarını incelemesi adına aşağıda bir tablo hazırladık.

Bursa 2021 fen liseleri taban puanları

Aşağıda yer alan puanlar 2020 taban puanları olup, 2021 yılında tercih yapacak öğrencileri bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur. 2020 yerleştirmelerine göre Bursa fen liseleri arasında en düşük puan ile kapatan lise, 409,69 puanla Bursa İbrahim Önal Fen Lisesi olmuştur. En yüksek taban puana sahip olan lise ise 479,00 puan ile Bursa Tofaş Fen Lisesi’dir.