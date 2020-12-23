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2021 burs kredi ücretleri ne kadar oldu? Lisans ve yüksek lisans burs ödeme miktarları

Beklenen gün geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu! Günlerdir öğrencilerin merakla beklediği o rakamlar ne kadar artış gösterdi?

23 Aralık 2020 Çarşamba 14:07
2021 burs kredi ücretleri ne kadar oldu? Lisans ve yüksek lisans burs ödeme miktarları
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Ak Parti Grup Toplantısında açıklanan kararlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalarda öğrencilere müjde verdi. Lisans ve yüksek lisans 2021 yılı için ilk ödemenin ocak ayından itibaren yapılacağını belirterek lisans öğrencileri için aylık 650 TL yükseldiğini, doktora öğrencilerine ise 1300 lira olarak belirlendiğini söyledi.

Kredi Yurtlar Kurumu olarak her öğrencinin T.C kimlik numarasının son hanesine göre ayın 6 ve 10. Günlerinde yapılmaktadır.  

  • T.C kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar ayın 6’sı.
  • 2 olanlar ayın 7’si
  • 8 olanlar ise ayın 10’unda ödeme yapılacak şekilde belirlenmiştir.

 



Son Güncelleme: 23.12.2020 14:07
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Anahtar Kelimeler:
Burs Ve KrediKYKLisans
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