2021 Bu sene sınıfta kalma var mı, olacak mı?

Pandemi nedeniyle geçen eğitim senesinde sınıfta kalma durumu kaldırılmıştı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin birinci dönem kaneleri ders etkinliklerine katılımına, sözlü notuna göre verilmişti.

Lise öğrencileri ise birinci dönem kane notları ikinci dönemde yapılacak yüz yüze sınavlarla belli olacak.

Sınıfta kalma olacak mı 2021?

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde ilkokul 1,2,3,4 sınıflarda kalma yok.salgın gidişatına göre ortaokul ve liselerde sınavların yapılıp yapılmayacağına ilerleyen vakitlerde karar verecek.

Yüz yüze eğitimin başlayabileceği göz önüne alındığında bu eğitim döneminin sonunda liseler ve ortaokullarda kalma olabilir. Ortaokuldaki zayıf dersi olan öğrencilerin sınıf tekrarı yapmasına veya sınıfı geçmesine Şube Öğretmenler Kurulu karar verecek.

Lisede ise sınıf tekrarı yapacak öğrencinin yıl sonu ortalamasına ve üç dersten zayıf alıp almadığına bakılacak.

Bakanlığın yayınladığı takvime göre eğitim yılı 18 Haziran 2021’de tamamlanacak. MEB çok yakında konuyla ilgili ailelere ve öğrencilere bir açıklama yapacak.