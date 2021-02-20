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2021 Bu sene sınıfta kalma var mı, olacak mı?

Geçtiğimiz eğitim yılında sınıfta kalma kaldırılmıştı. Peki bu yıl sınıfta kalma var mı? Ortaokul ve Lisede sınıf tekrarı var mı?

20 Şubat 2021 Cumartesi 21:15
2021 Bu sene sınıfta kalma var mı, olacak mı?
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Pandemi nedeniyle geçen eğitim senesinde sınıfta kalma durumu kaldırılmıştı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin birinci dönem kaneleri ders etkinliklerine katılımına, sözlü notuna göre verilmişti.  

Lise öğrencileri ise birinci dönem kane notları ikinci dönemde yapılacak yüz yüze sınavlarla belli olacak. 

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde ilkokul 1,2,3,4 sınıflarda kalma yok. MEB salgın gidişatına göre ortaokul ve liselerde sınavların yapılıp yapılmayacağına ilerleyen vakitlerde karar verecek. 

Sınıfta kalma olacak mı 2021

Yüz yüze eğitimin başlayabileceği göz önüne alındığında bu eğitim döneminin sonunda liseler ve ortaokullarda kalma olabilir. Ortaokuldaki zayıf dersi olan öğrencilerin sınıf tekrarı yapmasına veya sınıfı geçmesine Şube Öğretmenler Kurulu karar verecek. 

Lisede ise sınıf tekrarı yapacak öğrencinin yıl sonu ortalamasına ve üç dersten zayıf alıp almadığına bakılacak. 

Bakanlığın yayınladığı takvime göre eğitim yılı 18 Haziran 2021’de tamamlanacak. MEB çok yakında konuyla ilgili ailelere ve öğrencilere bir açıklama yapacak. 



Son Güncelleme: 20.02.2021 21:15
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Anahtar Kelimeler:
Meb2021Sınıf TekrarıLise
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