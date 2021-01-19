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2021 BİLSEM sınavları ne zaman yapılacak?

Her yıl düzenli olarak yapılan BİLSEM sınavları 2021 yılının gelmesi ile birlikte merak edilmeye başlandı. Pek çok öğrenci, 2021 BİLSEM sınavları ne zaman yapılacak? sorusunu araştırıyor.

19 Ocak 2021 Salı 20:49
2021 BİLSEM sınavları ne zaman yapılacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen BİLSEM sınavları yeni yıl ile birlikte merak edilmeye başlandı. Sınav tarihi araştırılırken aynı zamanda sınav ücreti de merak dilenler arasında yerini aldı.

2021 BİLSEM sınavları ne zaman?

Grup tarama sınavlarının tamamlanması sonrasında BİLSEM sınavlarının ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 26 Şubat 2021’de açıklanacağı belirtilirken sınavların 5 – 7 Mayısıs 2021 tarihinde yapılacağı açıklandı.

2021 BİLSEM başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

  • Kayıt Formu
  • Veli Muvafakat Belgesi
  • Öğrenci Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 2 Adet Fotoğraf
  • Örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi
 

2021 BİLSEM başvurularını kimler yapabilir?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin düzenlediği BİLSEM sınavları Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. İlköğretim 1, 2 ve 3. Sınıf öğrencilerinin katılabileceği BİLSEM sınavları dijital ortamlarda yapılmaktadır. 2021 yılında yapılacak BİLSEM sınavının geçen yıldan farklı olarak sınav ücreti sonrasında sınıf öğretmenlerinin gözlem formunu doldurması gerektiği talep edilmektedir. Sınava girecek öğrencilerin ilk olarak sınıf öğretmenleri tarafından gözlem formunda yer alması gerekmektedir.

 

 



Son Güncelleme: 19.01.2021 20:49
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