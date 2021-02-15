2021 Bekçilik sınav sonuçları pa.edu.tr sorgulama ekranı

2020/1. Dönem Mahalle Bekçiliği sınavına katılan adaylar merakla sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını bekliyordu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenerek 20 Ocak 2021 tarihi saat 14:00’da gerçekleşen Bekçilik sınavı sonuçları bugün açıklandı.
2020/1. Dönem bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı için tıklayınız
Bekçilik sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı?
Bekçilik sınavı A kitapçığı soruları ve cevap anahtarına görmek için tıklayınız
Bekçilik sınavı B kitapçığı soruları ve cevap anahtarına görmek için tıklayınız
2021 yılında Bekçi maaşı ne kadardır?
2020 yılının son günlerinde yapılan %7,36 oranlık zam ile birlikte bekçi maaşları 2021 yılında ilkokul mezunu olan bekçi maaşı 4 bin 618 TL, Lise mezunu olan bekçi maaşı 4 Bin 782 TL, ön lisans ve Lisans mezunu olan bekçi maaşları ise 4 Bin 999 TL olmuştur.
Son Güncelleme: 15.02.2021 17:34