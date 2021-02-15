2021 Bekçilik sınav sonuçları pa.edu.tr sorgulama ekranı

2020/1. Dönem Mahalle Bekçiliği sınavına katılan adaylar merakla sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını bekliyordu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenerek 20 Ocak 2021 tarihi saat 14:00’da gerçekleşen Bekçilik sınavı sonuçları bugün açıklandı.

2020/1. Dönem bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı için tıklayınız

Bekçilik sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

Bekçilik sınavı A kitapçığı soruları ve cevap anahtarına görmek için tıklayınız

Bekçilik sınavı B kitapçığı soruları ve cevap anahtarına görmek için tıklayınız

2021 yılında Bekçi maaşı ne kadardır?

20 Ocak 2021 tarihinde yapılan bekçilik sınavı soruları ve cevap anahtarları 22 Ocak 2021 tarihinde yayınlanmıştır.

2020 yılının son günlerinde yapılan %7,36 oranlık zam ile birlikte bekçi maaşları 2021 yılında ilkokul mezunu olan bekçi maaşı 4 bin 618 TL, Lise mezunu olan bekçi maaşı 4 Bin 782 TL, ön lisans ve Lisans mezunu olan bekçi maaşları ise 4 Bin 999 TL olmuştur.