2021 Başbakanlık VGM bursu ne kadar olacak, ne kadar zam yapılacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılında öğrencilere verdiği burs ücretleri ortaöğretim için 75 TL, yükseköğrenim için 300 TL ve Türkiye’de eğitim gören yabancı öğrencilere ise 600 TL burs verdi.
Bu konulara karar Genel Müdürlük tarafından verilir.
VGM’nin verdiği burslar karşılıksız ve ihtiyacı olan öğrencilere verilmektedir. Bursun verilme süresi ise ön lisans ya da lisans öğrencilerine 8 ay (Ekim-Mayısıs), ortaöğretim, ilkokul, lise öğrencilerine ise 9 ay (Ekim-Haziran) şeklindedir.
Son Güncelleme: 30.12.2020 12:25