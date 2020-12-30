2021 Başbakanlık VGM bursu ne kadar olacak, ne kadar zam yapılacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılında öğrencilere verdiği burs ücretleri ortaöğretim için 75 TL, yükseköğrenim için 300 TL ve Türkiye’de eğitim gören yabancı öğrencilere ise 600 TL burs verdi.

2020 yılı için sene başında 26.12.2019 tarihli Genel Müdürlük makamının onayı ile burslara zam gelmişti. Aynı şekilde 2021 yılı bursları içinde zam geleceğini düşünüyoruz. Bu zamlar tahminlerimiz doğrultusunda, ortaöğretim öğrencilerine verilen bursun 90 TL, yükseköğretim öğrencilerine verilen bursun 360 TL, yabancı uyruklu olup Türkiye’de okuyan öğrencilere ise 720 TL olacağını düşünüyoruz.

Bu konulara karar Genel Müdürlük tarafından verilir.

VGM’nin verdiği burslar karşılıksız ve ihtiyacı olan öğrencilere verilmektedir. Bursun verilme süresi ise ön lisans ya da lisans öğrencilerine 8 ay (Ekim-Mayısıs), ortaöğretim, ilkokul, lise öğrencilerine ise 9 ay (Ekim-Haziran) şeklindedir.