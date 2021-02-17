2021 Bahçeşehir Koleji Bursluluk sınavları ne zaman? Bahçeşehir KOLEJİ bursluluk sınav ve başvuru tarihleri

2021 Bahçeşehir Koleji Bursluluk Sınavı 4.5.6 ve 7. sınıflar için uygulanacaktır. Kovid-19 sebebi ile farklı tarihlerde yapılacak olan sınavlar maske mesafe ve temizlik kurallarına göre uygulanacaktır.
4. Sınıflar: 6-7 Şubat 2021
5. Sınıflar: 13-14 Şubat 2021
6. Sınıflar: 20-21 Şubat 2021
7.Sınıflar: 27-28 Şubat 2021
- Bahçeşehir Koleji Bursluluk sınavı sonuçları için
burayatıklayabilirsiniz.
- Sınava başvuruda bulunmak için
burayatıklayabilirsiniz.
Bahçeşehir Okulları İletişim Bilgileri
Adres: Abbasağa mahallesi Ihlamur yıldız cad. No:10 B Blok Kat:9 34333
Beşiktaş/ İstanbul
Faks: 0212 465 87 15
E-posta: kurumsal@bahcesehir.k12.tr
Bahçeşehir okulları çağrı merkezine ulaşmak için 444 51 22 telefon hattını arayarak ulaşabilirsiniz.
Son Güncelleme: 17.02.2021 16:21