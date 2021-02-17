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2021 Bahçeşehir Koleji Bursluluk sınavları ne zaman? Bahçeşehir KOLEJİ bursluluk sınav ve başvuru tarihleri

2021 Bahçeşehir Koleji okula kabul ve bursluluk sınavı başladı! 4.5.6 ve 7. sınıfların katılacağı sınav koronavirüs sebebi ile sınav günleri farklı olacak. 2021 Bahçeşehir Koleji bursluluk sınavları ne zaman? İşte Bahçeşehir Koleji Bursluluk sınavı başvuru tarihleri

17 Şubat 2021 Çarşamba 16:21
2021 Bahçeşehir Koleji Bursluluk sınavları ne zaman? Bahçeşehir KOLEJİ bursluluk sınav ve başvuru tarihleri
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2021 Bahçeşehir Koleji Bursluluk Sınavı 4.5.6 ve 7. sınıflar için uygulanacaktır. Kovid-19 sebebi ile farklı tarihlerde yapılacak olan sınavlar maske mesafe ve temizlik kurallarına göre uygulanacaktır.

4. Sınıflar: 6-7 Şubat 2021

5. Sınıflar: 13-14 Şubat 2021

6. Sınıflar: 20-21 Şubat 2021

7.Sınıflar: 27-28 Şubat 2021

  • Bahçeşehir Koleji Bursluluk sınavı sonuçları için

    buraya

    tıklayabilirsiniz.
  • Sınava başvuruda bulunmak için

    buraya

    tıklayabilirsiniz.

Bahçeşehir Okulları İletişim Bilgileri

Adres: Abbasağa mahallesi Ihlamur yıldız cad. No:10 B Blok Kat:9 34333

Beşiktaş/ İstanbul

Telefon: 0212 573 44 42

Faks: 0212 465 87 15

E-posta: kurumsal@bahcesehir.k12.tr

Bahçeşehir okulları çağrı merkezine ulaşmak için 444 51 22 telefon hattını arayarak ulaşabilirsiniz.



Son Güncelleme: 17.02.2021 16:21
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Bahçeşehir KolejiBursluluk SınavıBahçeşehir Koleji Başvuru
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