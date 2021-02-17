2021 Bahçeşehir Koleji Bursluluk sınavları ne zaman? Bahçeşehir KOLEJİ bursluluk sınav ve başvuru tarihleri

2021 Bahçeşehir Koleji Bursluluk Sınavı 4.5.6 ve 7. sınıflar için uygulanacaktır. Kovid-19 sebebi ile farklı tarihlerde yapılacak olan sınavlar maske mesafe ve temizlik kurallarına göre uygulanacaktır.

4. Sınıflar: 6-7 Şubat 2021

5. Sınıflar: 13-14 Şubat 2021

6. Sınıflar: 20-21 Şubat 2021

7.Sınıflar: 27-28 Şubat 2021

Bahçeşehir Koleji Bursluluk sınavı sonuçları için buraya tıklayabilirsiniz.

tıklayabilirsiniz. Sınava başvuruda bulunmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bahçeşehir Okulları İletişim Bilgileri

Adres: Abbasağa mahallesi Ihlamur yıldız cad. No:10 B Blok Kat:9 34333

Beşiktaş/ İstanbul

Telefon: 0212 573 44 42

Faks: 0212 465 87 15

E-posta: kurumsal@bahcesehir.k12.tr

Bahçeşehir okulları çağrı merkezine ulaşmak için 444 51 22 telefon hattını arayarak ulaşabilirsiniz.