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2021 AUZEF sınav sonuçları açıklandı! Sınav sonucu sorgulama ve hesaplama!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2 – 10 Ocak tarihleri arasında düzenlediği online sınavların sonuçlarını bugün açıkladı. AUZEF final sınavlarının sonuçlarını sorgulama işlemi AUZEF giriş sayfası üzerinden yapılıyor.

16 Ocak 2021 Cumartesi 17:16
2021 AUZEF sınav sonuçları açıklandı! Sınav sonucu sorgulama ve hesaplama!
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AU/images/haberler/2021/01/z.jpgEF, final sınavlarının sonuçları bugün öğrenci erişimine açıldı. AU/images/haberler/2021/01/z.jpgEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin, yaptığı açıklamada 2021 yılı AU/images/haberler/2021/01/z.jpgEF final sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

AU/images/haberler/2021/01/z.jpgEF final sonuçlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/#!/login adresinden ulaşabilirsiniz.

AU/images/haberler/2021/01/z.jpgEF ders geçme notu:

Öğrencilerin, yarıl veya yıl içindeki etkinlik notlarına bakılmadan bir dersten koşullu ya da doğrudan geçmeleri için açık öğretim programlarının yarıyıl ve yıl sonu sınavlarından 100 tam puan üzerinden en az 40 puan, uzaktan öğretim programlarından da en az 50 puan almaları gerekiyor. Bitirme ve bütünleme sınavlarından ise bu notların altında notu olan ya da söz konusu sınavları katılmayan öğrenciler FF harf notu alıp başarısız olarak sayılıyorlar.

AU/images/haberler/2021/01/z.jpgEF sınav notlarının hesaplanması nasıl yapılıyor?

Açık öğretim ile uzaktan öğretim programı kapsamındaki derslerin, çoktan seçmeli test şeklinde gerçekleştirilen sınavları değerlendirilirken yalnızca öğrencilerin cevap kağıtları dikkate alınıyor.

Açık öğretim ile uzaktan öğretim programındaki bütün derslerde, herhangi bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplaması yapılırken yarıyıl ve yıl içi etkinliklerinin etkisi maksimum %40, minimum %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puanın hesaplaması yapılıyor.

Uzaktan öğretim programları kapsamında, Ders Ham Başarı Puanının hesaplaması yapılırken ders devamlılığı yarıyıl ile yıl içi etkinlik puanını %20 ağırlık katsayısı ile etkiliyor. Ara sınavın etkisi ise %80’dir.

Derslerin ham başarı puanlarının hesaplanması ise şu şekildedir:

Uzaktan eğitim kapsamındaki dersler için;[ (Derse devam puanı) x 0,20 + ( Ara sınav puanı) x 0,80] x 0,40 + (Dönem sonu sınav puanı) x 0,60

Açık öğretim kapsamındaki dersler için; (Ara sınav puanı) x 0,40 +(Dönem sonu sınav puanı) x 0,60

 



Son Güncelleme: 16.01.2021 17:16
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