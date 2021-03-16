2021 AUZEF 2. bahar dönemi sınavları ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2020-2021 yılı Bahar Dönemi Ara Sınav tarihleri açıklandı.
AUZEF bahar dönemi ara sınav tarihleri ne zaman?
İstanbul Üniversitesi’nin yaptığı açıklamaya göre AUZEF bahar dönemi ara sınavları 24 Nisan 2021 tarihinde saat 10.00’da başlayıp 2 Mayısıs 2021 tarihinde saat 23.59’ta sona erecek.
2020-2021 Bahar Yarıyılı Ara Sınav Tarihleri
️24 Nisan 2021 10.00️02 Mayısıs 2021 23.59
Sınavlara hangi gün ve saatlerde girileceği https://t.co/SgmegaC84H adresinden daha sonra açıklanacaktır. pic.twitter.com/kXU6xtorog— İstanbul Üniversitesi AUZEF (@acikveuzaktan) Mart 16, 2021
Son Güncelleme: 16.03.2021 18:26