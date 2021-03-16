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2021 AUZEF 2. bahar dönemi sınavları ne zaman?

İstanbul Üniversitesi, 2021 yılı bahar dönemi için yapılacak AUZEF sınavlarının tarihini açıkladı. Briçok kişi tarafından araştıralan AUZEF 2.bahar dönemi sınav tarihlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

16 Mart 2021 Salı 18:26
2021 AUZEF 2. bahar dönemi sınavları ne zaman?
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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2020-2021 yılı Bahar Dönemi Ara Sınav tarihleri açıklandı.

AUZEF bahar dönemi ara sınav tarihleri ne zaman?

İstanbul Üniversitesi’nin yaptığı açıklamaya göre AUZEF bahar dönemi ara sınavları 24 Nisan 2021 tarihinde saat 10.00’da başlayıp 2 Mayısıs 2021 tarihinde saat 23.59’ta sona erecek.



Son Güncelleme: 16.03.2021 18:26
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İstanbul ÜniversitesiAuzefAuzef 2021Auzef 2.bahar Dönemi
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