İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını değiştirme özelliği geliyor
Son Dakika
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını...

2021 AÖL ders seçimi son tarihi

Açık Öğretim Lisesi'nde kaydı bulunan kişiler ya da kayıt yaptırmak isteyen kişiler için AÖL önemli açıklamalar da bulundu. Ders seçimi için son günlerin olduğunu açıklayan AÖL, öğrencileri uğraştırmadan kayıt işlemlerini yapacak. Tüm detaylı bilgileri sizin için haberimizde sunduk..

15 Mart 2021 Pazartesi 21:09
2021 AÖL ders seçimi son tarihi
Takip Et:

Açık Öğretim Lisesi ders seçimi nasıl yapılıyor?

İlk olarak Açık Öğretim Lisesi intenet sayfasında bulunan öğrenci girişi seçilmelidir. Öğrenci numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılmalıdır. Sol tarafta bulunan Kayıt Yenileme/ Ders Seçme başlığında yer alan Ders Seçme İşlemleri seçilmelidir. Açılan sayfada seçmeniz gereken derslerin listesi görüntülenecektir. 1. dönemden itibaren dersleriniz burada sıralanacaktır. Ders seçmek için orada istenilen dersin başındaki simgeye tıklanır. Seçilen dersler alttaki kısımda görülecektir. Daha sonra Otomatik Ders Seçme İşlemi İçin Tıklayınız bölümündeki Kaydet butonu ile ders seçme işleminiz tamamlanacaktır. 

Son tarih ne zaman?

AÖL tarafından yapılan açıklamaya göre 2020-2021 2.dönem sınavları, kayıtları silik,donuk ve aktif durumda olan tüm öğrencilerin kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılacak. Herhangi bir işlem öğrenciler tarafından yapılmayacaktır. Ders seçme işlemleri 19 Mart tarihinde sona erecektir. 



Son Güncelleme: 15.03.2021 21:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AÖLKayıtDers Seçimi2.dönem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 2021 İBB öğrenci burs ne zaman hesaplara yatacak?
 2021 İBB öğrenci burs ne zaman hesaplara yatacak?
2021 İSG sınav başvurusu nasıl yapılır? İSG sınavı geç başvuru tarihi ne zaman? İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı E-devlet başvurusu
2021 İSG sınav başvurusu nasıl yapılır? İSG sınavı geç başvuru tarihi ne zaman? İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı E-devlet başvurusu
MEB EKYS 14 Mart Pazar sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
MEB EKYS 14 Mart Pazar sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
MEB 2021 Sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? MEB öğretmen ataması başvuru sayfası
MEB 2021 Sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? MEB öğretmen ataması başvuru sayfası
Çarpım tablosu en kolay nasıl ezberlenir? Çarpım tablosu kolay ezberleme yöntemleri
Çarpım tablosu en kolay nasıl ezberlenir? Çarpım tablosu kolay ezberleme yöntemleri
e-Devlet ile öğrenci belgesi nasıl alınır? e-Devlet öğrenci belgesi sorgulama ve çıkarma işlemleri
e-Devlet ile öğrenci belgesi nasıl alınır? e-Devlet öğrenci belgesi sorgulama ve çıkarma işlemleri

Popüler Haberler

2021 AÖL ders seçimi son tarihi
Uyanış Ertuğrul Ömer Hayyam kimdir? Ömer Hayyam nerede, ne zaman doğdu? Celali takvimini nasıl hazırladı? Ömer Hayyam kaç yaşında, ne zaman, nasıl öldü?
Bim 26 Jant 21 Vites amortisörlü bisiklet özellikleri ve fiyatı
Hasan Sabbah'ı kim, ne zaman öldürdü? Batıniler, Haşhaşiler, Alamut Kalesi gerçek tarihteki hikayesi
 2021 İBB öğrenci burs ne zaman hesaplara yatacak?
Fitre ne kadar oldu? Diyanet 2021 Fitre miktarı açıklandı mı?
Bugün kimin maçı var? Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 15 Mart 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
Brawl Stars STU ne zaman, saat kaçta gelecek? Brawl Stars STU yeni karakteri geliş saati
Yasak Elma Mahmut ölüyor mu, diziden ayrıldı mı? Mert Altınışık Yasak Elma'ya veda etti!
Twitch yayıncısı Pqueen kimdir? Pqueen gerçek adı ne?
Heyet Raporu Ücreti Ne Kadar? E-Devlet Sağlık Raporu Sorgulama Nasıl Yapılır?
Maraşlı dizi oyuncusu Maraşlı kimdir? Burak Deniz hakkında bilgiler
Sağlıklı dişler için diş ipi kullanmanın faydaları nelerdir?
Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit hakkında bilgiler
Kuruluş Osman dizisindeki Peçenek Kızı karakteri kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat nereli, yaşı kaç?
Maraşlı dizisi hangi diziden uyarlama? ATV Maraşlı dizisi konusu
Çukur dizisi Yasmin kimdir? Gerçek adı ne? Gamze Doğanoğlu oynadığı diziler
Maraşlı dizisi Dilşad kimdir? Melis İşiten doğum tarihi
Kuvel kalesi nerdedir? Kuvel kalesi gerçek tarihteki yeri ve önemi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zübeyde kimdir? Sezin Akbaşoğulları kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Çukur dizisi Seher kimdir? Begüm Akkaya hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.