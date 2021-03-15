2021 AÖL ders seçimi son tarihi

Açık Öğretim Lisesi ders seçimi nasıl yapılıyor?

İlk olarak Açık Öğretim Lisesi intenet sayfasında bulunan öğrenci girişi seçilmelidir. Öğrenci numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılmalıdır. Sol tarafta bulunan Kayıt Yenileme/ Ders Seçme başlığında yer alan Ders Seçme İşlemleri seçilmelidir. Açılan sayfada seçmeniz gereken derslerin listesi görüntülenecektir. 1. dönemden itibaren dersleriniz burada sıralanacaktır. Ders seçmek için orada istenilen dersin başındaki simgeye tıklanır. Seçilen dersler alttaki kısımda görülecektir. Daha sonra Otomatik Ders Seçme İşlemi İçin Tıklayınız bölümündeki Kaydet butonu ile ders seçme işleminiz tamamlanacaktır.

Son tarih ne zaman?

AÖL tarafından yapılan açıklamaya göre 2020-2021 2.dönem sınavları, kayıtları silik,donuk ve aktif durumda olan tüm öğrencilerin kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılacak. Herhangi bir işlem öğrenciler tarafından yapılmayacaktır. Ders seçme işlemleri 19 Mart tarihinde sona erecektir.