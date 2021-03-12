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2021 AÖL 2.Dönem çevirimiçi online sınav giriş ekranı

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri pandemi nedeni ile online sınava giriyor. Bu nedenden dolayı öğrenciler nerden gireceklerini merak ederken nasıl bir işlem yapacağını merak ediyor. AÖL online sınav giriş ekranı haberimizin detayında yer alıyor.

12 Mart 2021 Cuma 21:51
2021 AÖL 2.Dönem çevirimiçi online sınav giriş ekranı
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Eli ekmek tutan ama okumaya fırsat bulamayan vatandaşlarımız açıktan lise okumaya devam ediyor. Lise diploması alarak daha iyi bir iş ve meslek sahibi olmak isteyen vatandşlarımız salgın sebebiyle yüz yüze giremedikleri sınava online olarak giriyorlar. Halk Eğitimi Merkezleri gerekli açıklamaları yaparak vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyorlar.

Öğrenciler sınavlarına çalışırken bir yandan da sınava nasıl giriş yapacaklarını merak ediyor. Öğrenciler hayat mücadelesiniğn yanından bir yandan da sınava hazırlık yapıyorlar. Sınav için Açık Öğretim Lisesi sınavlarına girmek isteyenler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan sisteme giriş yapacaklar. İşte o çok merak edilen link;

AÖL sınav giriş ekranı için tıklayınız.



Son Güncelleme: 12.03.2021 21:51
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Anahtar Kelimeler:
AÖLMeb
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