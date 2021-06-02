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2021 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulunun ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. Araştırılanlar arasında AÖF yaz okulu sınavları ön planda olurken öğrenciler, 2021 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak? sorusunu araştırmaya başladı.

02 Haziran 2021 Çarşamba 21:08
2021 AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?
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AÖF sınavları devam ederken öğrenciler yaz okulunu araştırmaya başladı. Sınavlar sonrasında yaz okullarına kayıt yaptırmak isteyen adaylar AÖF yaz okulu ve yaz okulu sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya devam ediyor.

AÖF tarafından yapılan açıklamalarda, İktisat ve İşletme Fakültesi yaz okulu sınavlarının 5 Eylül’de yapılacağını belirtirken aynı zamanda 2020 – 2021 yılının da 5 Ekim tarihinde başlayacağını açıkladı.

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sınavları İktisat ve İşletme Fakültesi için 5 – 9 Eylül tarihleri arasında yapılacak açıklamaları yapılırken pandemi nedeniyle sınavların online ortamlarda yapılacağı açıklandı.

Ayrıca yapılan açıklamalarda, ‘Yaz Okulu Sınavları, 5 Eylül 2020 cumartesi ile 9 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar 5 gün süre ile sistem açık olacak’ denildi.

AÖF kayıt yenileme kayıtları

İşletme ve İktisat Fakültesi için yapılması gereken kayıt yenileme işlemleri 5 – 15 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak açıklamaları yapılırken herhangi bir nedenle kayıt yaptıramayan öğrencilerin mazeretli kayıt tarihinin 16 Ekim tarihinde yapılacağı açıklandı.

Anadolu Üniversitesinden Yaz Okulu açıklamaları

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamalarda 5 – 9 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan online yaz okulu sınavlarının intenet ortamı üzerinden yapılacağı açıklandı. Teknolojik alt yapı sorunları nedeniyle sınavlara giremeyecek öğrencilerin ise 24 – 25 Ağustos tarihleri arasıdna AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masası iletişim numarası olan 0850 200 46 10 numarasının aranması sonrasında gerekli bilgileri alarak sınavlara girebilir denildi.

 


Son Güncelleme: 02.06.2021 21:08
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