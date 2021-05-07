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2021 AÖF sınav takvimi: Bahar Dönemi final sınav tarihleri

2021 AÖF bahar dönemi final tarihleri açıklandı. Vatandaşlarımız 2021 AÖF sınav takvimini merak ediyor. 2021 AÖF sınav takviminde bahar dönemi final sınav tarihleri açıklandı.

07 Mayıs 2021 Cuma 17:49
2021 AÖF sınav takvimi: Bahar Dönemi final sınav tarihleri
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Açık Öğretim Fakültesi okuyan vatandaşlarımız bahar dönemi final sınavı tarihlerini merak ediyor. Ülkemizde milyonlarca vatandaşımız AOF okumaktadır. Açık Öğretim Fakültesi okuyan vatandaşlarımız AÖF sınav takvimini merak etmeye başladı. 2021 AÖF bahar dönemi final tarihleri açıklandı. Vatandaşlarımız 2021 AÖF sınav takvimini merak ediyor. 2021 AÖF sınav takviminde bahar dönemi final sınav tarihleri açıklandı.

2021 AÖF Bahar Dönemi Sınav Tarihleri Ne Zaman?

Bu kapsamda AÖF bahar dönemi sonu final sınavı 29, 30, 31 Mayıs 2021 tarihleri arası ile 5, 6 ve 7 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak.

2021 AÖF Online mi?

Açık Öğretim bahar dönemi sınavları online ortamda yapılacak.

AÖF Yaz Okulu Sınav Tarihi Ne Zaman?

Açık Öğretim fakültesi yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.




Son Güncelleme: 07.05.2021 17:49
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Anahtar Kelimeler:
AÖFBahar Dönemi Sınav
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