2021 AÖF sınav takvimi: Bahar Dönemi final sınav tarihleri

Açık Öğretim Fakültesi okuyan vatandaşlarımız bahar dönemi final sınavı tarihlerini merak ediyor. Ülkemizde milyonlarca vatandaşımız AOF okumaktadır. Açık Öğretim Fakültesi okuyan vatandaşlarımız AÖF sınav takvimini merak etmeye başladı. 2021 AÖF bahar dönemi final tarihleri açıklandı. Vatandaşlarımız 2021 AÖF sınav takvimini merak ediyor. 2021 AÖF sınav takviminde bahar dönemi final sınav tarihleri açıklandı.

2021 AÖF Bahar Dönemi Sınav Tarihleri Ne Zaman?

2021 AÖF Online mi?

Bu kapsamda AÖF bahar dönemi sonu final sınavı 29, 30, 31 Mayıs 2021 tarihleri arası ile 5, 6 ve 7 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak.

Açık Öğretim bahar dönemi sınavları online ortamda yapılacak.

AÖF Yaz Okulu Sınav Tarihi Ne Zaman?

Açık Öğretim fakültesi yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.