2021 AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman yapılacak? nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri

2021 AÖF Kayıt Yenileme Ve Ders Seçimi Ne Zaman Yapılacak? AÖF Kayıt Yenileme Ve Ders Seçimi İşlemleri!

Herkes 2021 yılında Açık öğretim Fakültesi bahar dönemi kayıt yenileme tarihlerinin ne zaman olduğunu merakla araştırıyor. İktisat ve İşletme Fakültelerinin Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri bugün başlıyor. Okul hayatına başka bir işte çalışarak aynı zamanda devam etmek isteyen vatandaşlar Açık Öğretim Fakültesi ders seçiminin nasıl yapıldığını merakla araştırıyor.

Açık Öğretim Fakültesi Ders Seçim İşlemi Nasıl Yapılır?

Açıköğretimdeki kayıtlarını yeniletmek isteyen öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenciler toplamda 45 AKTS kredi limiti kadar ders seçecek ve 45 AKTS’yi geçemeyecek.

Kayıt yenileme işlemleri https://aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Ders Seçimi (Ekle/Sil) otomasyonu bağlantısı aracılığıyla öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İntenet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

Kayıt yenileme işlemi yapan öğrenciler yenileme tarihinin son günü yani 26 Şubat 2021 tarihinde İntenet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir. Fakat, kayıt yenileme tarihinin son gününde provizyon işlemleri ile kredi kartından ödemeler gerçekleştirilemeyecektir. Kaydını yenileyen öğrencilerin yapmış oldukları ödemelerin, 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol edilmesi gereklidir. Sadece eski borcunu ödemiş olan, fakat 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

26 Şubat 2021 tarihinden sonra öğrencilerin mazeretleri kabul edilemeyerek Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemlerini yapamayacaklardır. Bahar Dönemi için kayıt yenileme süresine ek bir süre verilmeyecektir. Kayıtlar için belirlenen süreler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme haklarını kaybedecektir.

Açık Öğretim Fakültesi’nden kayıtlarını yenileyen öğrenciler https://aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt tarihleri arasında kontrol etmelidirler.

Kayıtları yenilenen öğrenciler, kayıt yenileme tarihleri arasında, ödemiş oldukları dönem gideri ücretlerinin altında olmamak kaydıyla seçtikleri dersi silerek onun yerine başka bir ders seçebilirler yada yeni bir ders ekleyebilirler.

2021 Açık Öğretim Fakültesi Kayıt Yenileme ve Öğrenci Klavuzunu görmek isteyen öğrenciler https://aof.anadolu.edu.tr linkine tıklayarak kayıt yenileme hakkında bilgi edinebilirler.