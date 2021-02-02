2021 AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar, nereye, nasıl yatırılır?

Milyonlarca öğrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde (AÖF), bahar döneminde kayıt yenileme tarihini birçok AÖF öğrencisi araştırmaya başladı.

2021 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

Anadolu Üniversitesi’ne ait resmi intenet sitesinin üzerinden açıklanan bilgilere göre, ikinci dönem yani bahar dönemi kayıt yenileme tarihi 15 Şubat 2021 tarihinde başlayıp 25 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.

2021 AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?

Kayıt yenileme işlemi yapacak öğrenciler, staj ve uygulama dersleri olmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler bölümü hariç) kayıt yenileme ücreti 285TL, Sosyal Hizmetler Lisans programının ise 405TL ve tekniker unvanı alınan bölümlerde305TL olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin aldığı derslerin kredisine göre de harç ücreti farklılık göstermektedir.

Okuduğu bölümde uygulama dersi bulunanlar kayıt yeniletirken uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderini her bir uygulama dersi için 80TL ek ücret verecektir. Laboratuvar dersi olanlar da ilgili dönemde her bir laboratuvar dersi için 120TL ek ücret verecektir.

Kayıt yenileme ücretlerini, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerden ve intenet bakancılığından yatırmak mümkündür.

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