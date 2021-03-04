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2021 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ne zaman? Sınavlar online olacak mı?

Açık Öğretim Fakültesi üzerinden eğitim alan milyonlarca öğrenci bulunmaktadır. Açık Öğretim Fakültesi okuyan öğrenciler bahar dönemi sınavlarının online olup olmayacağını merak ediyor. 2021 AÖF bahar dönemi sınavlarının tarihi belli oldu.

04 Mart 2021 Perşembe 15:31
2021 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ne zaman? Sınavlar online olacak mı?
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Açık Öğretim Fakültesi, ülkemizde milyonlarca öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Örgün eğitim alamayanlar ya da ikinci üniversitesini okumak isteyenler AÖF üzerinden eğitim almaktadır. Açık Öğretim Fakültesi üzerinden eğitim alan milyonlarca öğrenci bulunmaktadır. Açık Öğretim Fakültesi okuyan öğrenciler bahar dönemi sınavlarının online olup olmayacağını merak ediyor. 2021 AÖF bahar dönemi sınavlarının tarihi belli oldu.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi üzerinden eğitim alanların en çok merak ettiği konuların başında 2021 bahar dönemi sınavlarının online olup olmadığıdır. Konuyla alakalı üniversiteden henüz bir açıklama gelmezken, koronavirüs vaka sayısına göre hareket edileceği belirtiliyor.

2021 Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemi sınav tarihleri 10-11 Nisan tarihlerin yapılacak.



Son Güncelleme: 04.03.2021 15:31
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Anahtar Kelimeler:
AÖFBahar DönemiSınavlarOnline
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