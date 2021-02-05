2021 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu, ne zaman başlayacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri

Geçenlerde AÖF güz dönemine dair final sınavı sonuçları açıklanmıştı. Açıklanan final sonuçlarından sonra ise öğrenciler bahar dönemi kayıtlarının ne zaman gerçekleşeceği hakkında meraklanmaya başladı. Şimdilik yer alan bilgilere göre AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihi 15.02.2021 – 25.02.2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

AÖF kayıt yenileme

Kayıt yenilenebilmesi için ve ders seçilebilmesi için kayıt yenileme bedelinin ödenmesi gerekmekte. 45 AKTS’yi geçmeyecek şekilde öğrencilerin derslerini seçmeleri gerekiyor. Ders seçimi yaptıktan sonra ise öğrencilerin bankada ödeme bilgileri oluşacaktır.

Öğrenciler aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden ders seçimlerini gerçekleştirebilirler. Kayıt yenilemeyi tamamlayan öğrenciler kayıt yenileme tarihi içerisinde derslerinde ödenmiş olan miktarın aşağısında kalmayacak şekilde değişiklik yapabilirler.

AÖF sınav tarihleri belli oldu

Bahar dönemi ara sınavları 10.04.2021 – 11.04.2021,

Bahar dönemi dönem sonu sınavları 29.05.2021 – 30.05.2021,

Yaz okulu sınavları ise 08.08.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.