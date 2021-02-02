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2021 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme tarihleri

Anadolu Üniversitesi AÖF için kayıt yenileme işlemleri başlıyor. Eğitimini açıktan alan bütün öğrenciler bahar döneminde AÖF kayıt yenileme işlemi tarihlerinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. AÖF kayıt yenileme tarihlerini açıkladı. AÖF kayıt yenileme işlemine dair bütün detaylar haberimizde!

02 Şubat 2021 Salı 17:22
2021 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme tarihleri
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AÖF bahar döneminde kayıt yenileme işlemlerinin başlama tarihi açıklandı. Şubat ayında başlayacak olan kayıt yenileme işlemleri için belirlenmiş olan ücretin yatırılması gerekmekte. Kayıt yenileme işlemleri için belirlenmiş olan ücreti yatırmayan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri onaylanmıyor.

2021 yılı AÖF kayıt yenilemeleri hangi tarihlerde yapılacak?

2020 – 2021 eğitim yılı Bahar dönemi için kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak. Kayıt yenileme işlemi yapacak öğrenciler için son tarih 25 Şubat 2021 !

AÖF kayıt yenilemeleri nasıl yapılıyor?

Kayıt yenileme işleminin yapılabilmesi için ders seçimi yamak ve kayıt yenileme bedelini ödemek gerekmekte. Ders seçimi yapmadan bankada ödeme bilgisi oluşmuyor. Ders seçiminin 45 AKTS krediyi geçmeden yapılmış olması gerekmekte.

Kayıt yenileme işlemi yapacak öğrencilerin,  aof.anadolu.edu.tr adresinden “Ders Seçimi (Ekle / Sil) Otomasyonu bağlantısı aracılığı ile öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifreleri ile yapmaları gerekiyor.

Kaydını yenileyen öğrenciler, belirlenen kayıt yenileme tarihlerinde, ödemiş oldukları dönem öğretim gideri miktarının altında olmayacak şekilde seçmiş oldukları dersleri silip yerine başka bir ders seçme veya yeni bir ders ekleme şansına sahipler.

2021 yılı AÖF kayıt yenilemek için ne kadar ücret ödeniyor?

Kayıt yenileme ücreti ile ilgili detaylı bilgiyi AÖFF kayıt yenileme kılavuzundan edinebilirsiniz. Başka bir seçenek olarak AÖF’ye ait 0850 200 46 10 numaralı telefondan yetkili kişilere ulaşarak da edinebilirsiniz.



Son Güncelleme: 02.02.2021 17:22
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2021AÖFKayıtYenilemeNeZamanTarih
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