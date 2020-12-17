İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil Tekrar Neden Hastaneye Yatırıldı! Son Dakika Mehmet Ali Erbil’in Sağlık Durumu Nasıl?
Son Dakika
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil...
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk bilim insan Prof. Dr. İbrahim Benter'den Covid-19 için müjde!
Son Dakika
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk...
Yılbaşında yeni tedbirler gelebilir mi? Bilim Kurulu üyesinden yılbaşı açıklaması
Son Dakika
Yılbaşında yeni tedbirler gelebilir mi?...
Ebru Şahin'in Cedi Osman'a 'aşk haykırışı' gündem oldu
Ebru Şahin'in Cedi Osman'a 'aşk...

2021 Antalya Fen Liseleri en yüksek ve düşük puanları nedir?

Antalya Fen Liseleri taban ve tavan puanlar kaçtır? Detaylar haberimizde.

17 Aralık 2020 Perşembe 15:01
2021 Antalya Fen Liseleri en yüksek ve düşük puanları nedir?
Takip Et:

Her yıl yapılan Liselere Geçiş Sınavı’nda iyi bir lisede okumak isteyen öğrenciler ter dökmekte. Bu liselere tercih yapılarak girildiği için liselerin taban ve tavan puanları önem arz eder. Her yıl yapılan bu sınavların puanlarını sınavın zorluk derecesi, adayların başarı dereceleri gibi kriterler büyük oranda etkiler. Bu haberimizde ise Antalya Fen Liselerini baz alarak en yüksek ve düşük puanlarını göz önüne alacağız. Buna göre, 2020 LGS yerleştirmelerini en düşük puan olan 389, 4608 ile Antalya İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi kapatırken, en yüksek puan olan 468,4765 ile Antalya Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi kapatmıştır.

İşte Antalya Fen Liseleri en yüksek ve düşük puanlar:

Antalya Döşemealtı Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi  - 468,4765

Antalya Manavgat Namık Karamancı Fen Lisesi  - 439,2843

Antalya Alanya Hüseyin Girenes Fen Lisesi– 438, 1982

Antalya Kepez Antalya Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Fen Lisesi – 435,8104

Antalya Aksu Aksu Fen Lisesi Fen Lisesi – 428,0976

Antalya Kemer Göynük Fen Lisesi  – 417,2269

Antalya Gazipaşa Gazipaşa Fen Lisesi  – 419, 6983

Antalya Kumluca Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi  - 410,7152

Antalya Kaş Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi   – 402,6455

Antalya Korkuteli Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi– 398,4114

Antalya Elmalı İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi - 389, 4608



Son Güncelleme: 17.12.2020 15:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Antalya Fen LisesiLGS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖSYM 2020-EKPSS sonuçları açıkladı
ÖSYM 2020-EKPSS sonuçları açıkladı
AÖf sınavlarında kopya çeken yüzlerce öğrenci yakayı ele verdi! Sınavlar geçersiz sayıldı
AÖf sınavlarında kopya çeken yüzlerce öğrenci yakayı ele verdi! Sınavlar geçersiz sayıldı
ATA AÖF sorular ve cevapları yayımlandı! Peki ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF sorular ve cevapları yayımlandı! Peki ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF 11 Aralık sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacak?
ATA AÖF 11 Aralık sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacak?
MEB duyurdu! Yarından itibaren anaokulları faaliyete başlıyor
MEB duyurdu! Yarından itibaren anaokulları faaliyete başlıyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sözleşmeli öğretmen atamaları ile ilgili müjdeli haber!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sözleşmeli öğretmen atamaları ile ilgili müjdeli haber!

Popüler Haberler

2020 Aralık ayı hacamat günleri takvimi
Bugün kimin maçı var? 17 Aralık 2020 Perşembe TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
Kamu ve özel bankaların konut kredisi hesaplama, faiz oranları
Çocukluk dizisi ne zaman final yapacak? FOX TV Çocukluk final sebebi ne?
Facebook iş başvurusu nasıl yapılır? Facebook’ta nasıl işe girilir?
Masterchef Junior başvuru formu, başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
Green card başvurusu için ne gerekli, başvuru hangi siteden yapılır? 2020 Green card başvurusu ne zamana kadar?0
Edevletten tc kimlik ile ehliyet sorgulama nasıl yapılır?
Memurlar ve emekli memurlar ne zaman maaş alır? 2020 Memur maaşları ne zaman yatar?
2021 Antalya Fen Liseleri en yüksek ve düşük puanları nedir?
14 Aralık 2020 Güneş tutulması saat kaçta gerçekleşecek, Türkiye'den izlenecek mi?
Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon ne zaman başlıyor?
Kuruluş Osman dizisi Cengiz Han’ın yasaları nelerdir? İşte Ünlü Cengiz Han Yasaları
SGK 1300 TL destek ödemesi şartları nedir? SGK 1300 TL destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır?
Yasak Elma yeni bölüm yayınlanacak mı?
2020 Aralık AGİ ücreti ne kadar oldu? Çocuk sayısına göre 2020 asgari geçim indirimi oranları
İşsiz olanlara karşılıksız 1300 TL işsizlik maaşı ödemesi!
QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredi kampanyası ile borçlarınızı yapılandırın
Bankaların vadeli ve vadesiz altın hesabı açma şartları ve avantajları Aralık 2020
Bim Polosmart taşınabilir şarj aleti özellikleri ve kullanıcı yorumları
Vodafone interneti bitene Instagram, Facebook ve Twitter için 2 GB bedava internet

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.