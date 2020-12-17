2021 Antalya Fen Liseleri en yüksek ve düşük puanları nedir?

Her yıl yapılan Liselere Geçiş Sınavı’nda iyi bir lisede okumak isteyen öğrenciler ter dökmekte. Bu liselere tercih yapılarak girildiği için liselerin taban ve tavan puanları önem arz eder. Her yıl yapılan bu sınavların puanlarını sınavın zorluk derecesi, adayların başarı dereceleri gibi kriterler büyük oranda etkiler. Bu haberimizde ise Antalya Fen Liselerini baz alarak en yüksek ve düşük puanlarını göz önüne alacağız. Buna göre, 2020 LGS yerleştirmelerini en düşük puan olan 389, 4608 ile Antalya İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi kapatırken, en yüksek puan olan 468,4765 ile Antalya Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi kapatmıştır.

İşte Antalya Fen Liseleri en yüksek ve düşük puanlar:

Antalya Döşemealtı Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi - 468,4765

Antalya Manavgat Namık Karamancı Fen Lisesi - 439,2843

Antalya Alanya Hüseyin Girenes Fen Lisesi– 438, 1982

Antalya Kepez Antalya Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Fen Lisesi – 435,8104

Antalya Aksu Aksu Fen Lisesi Fen Lisesi – 428,0976

Antalya Kemer Göynük Fen Lisesi – 417,2269

Antalya Gazipaşa Gazipaşa Fen Lisesi – 419, 6983

Antalya Kumluca Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi - 410,7152

Antalya Kaş Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi – 402,6455

Antalya Korkuteli Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi– 398,4114

Antalya Elmalı İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi - 389, 4608