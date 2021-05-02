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2021 ALES taban puanları boş kontenjanlar listesi

Yüksek lisans başvurusunda bulunmak isteyen adaylar ALES sınavına girmek zorundadır. 2021 ALES taban puanları açıklandı. Yüksek lisans yapmak isteyenler ALES taban puanlarını, 2021 ALES tavan ve taban puanlarını, hangi üniversite kaç puanla alım yapıyor, hangi bölümlerde boş kontenjan var sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

02 Mayıs 2021 Pazar 14:17
2021 ALES taban puanları boş kontenjanlar listesi
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Yüksek lisans yapmak isteyen adaylar ALES sınavına girmek zorundadır. ALES sınavına giren vatandaşlarımız 2021 ALES taban puanları, boş kontenjan listesi, hangi üniversitenin kaç puanla alım yaptığını intenet üzerinden araştırıyor. Yüksek lisans başvurusunda bulunmak isteyen adaylar hali sınavına girmek zorundadır. 2021 adres taban puanları açıklandı. Yüksek lisans yapmak isteyenler ALES taban puanlarını, 2021 ALES tavan ve taban puanlarını, hangi üniversite kaç puanla alım yapıyor, hangi bölümlerde boş kontenjan var sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

ALES 2021 ilk sınavı bugün yapıldı. Yüksek lisans yapmak isteyen, yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretim planlamacısı, Çevirici, uzman, araştırma görevlisi, okutman ve öğretim görevlisi olmak isteyenler ALES sınavına girmek zorundadır. Tezli yüksek lisans eğitimi almak isteyenler ALES sınavında sözel 1-2, Sayısal 1-2 testlerine tabi tutuldular. Toplamda dört tane teste 120 tane soru vardı.

Yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler bu sınava girmeden Yüksek lisans yapamazlar. Üniversitelerin en büyük şartı ALES puan şartıdır. Bu açıdan adayların en az 55 puan alması gerekiyor.55 puan genellikle Tezsiz yüksek lisans programları için geçerlidir. Tezli yüksek lisans programları için en az 80 puan alma şartı vardır.

2021 ALES Taban Puanları 

Üniversiteler, Tezli yüksek lisans için ALES şartı arıyor. Tezsiz yüksek lisans da ise birçok üniversite ALES şartı aramamaktadır. Tezsiz yüksek lisans da genellikle ALES şartı için en az 55 puan aranmaktadır. Ayrıca puanlamalar üniversiteden üniversiteye değişmektedir.




Son Güncelleme: 02.05.2021 14:17
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Anahtar Kelimeler:
ALESTaban Puanları
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