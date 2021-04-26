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2021 ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES/1 sınav giriş yeri sorgulama

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınavı araştırılmaya başlandı. Adaylar, 2021 ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES/1 sınav giriş yeri sorgulama nasıl yapılır? soruları araştırılıyor.

26 Nisan 2021 Pazartesi 20:37
2021 ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES/1 sınav giriş yeri sorgulama
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2021 yılında ÖSYM tarafından yapılacak sınavlar merak edilirken son günlerde ALES/1 sınavı araştırılanlar arasında yerini aldı. Adaylar ÖSYM tarafından düzenlenen ALES/1 sınavının ne zaman ve saat kaçta uygulanacağını araştırıyor. Akademisyenlik sınavı olan ALES sınavı her yıl düzenli olarak yapılan ve üniversitelere öğretim üyesi olmaya yardımcı olan bir sınavdır.

ALES sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte ALES/1 sınavının 2 Mayısıs 2021 tarihinde uygulanacağı belirtildi. Sınav tarihi 10.15 olarak açıklanırken adayların en geç saat 10.00’da sınav merkezlerinde olmaları gerektiği aktarıldı.

Sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre 27 Mayısıs 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak.

ALES giriş yeri sorgulama

ALES sınav yerleri ve giriş bilgileri öğrenmek için ÖSYM AİS sitemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılması gerekmektedir. ALES giriş yeri sorgulamak için https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?RetunUrl=%2FALES%2F2021%2F1%2FGirisBelgesi adresi üzerinden işleme devam edilmelidir.

 




Son Güncelleme: 26.04.2021 20:37
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