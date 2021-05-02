2021 ALES sınav yorumları : ALES soruları zor muydu kolay mıydı?

2021 ALES soruları zor muydu kolay mıydı?
Sınav sonrası birçok aday tarafından sosyal medya da yorumlar yapılmaya başladı. Kimisi mağduriyetini kimisi de sorular hakkında düşüncelerini belirtti. işte o yorumlardan birkaçı;
- 10:03’de sınav kapısındaydım ama içeri alınmadım. Her yerde durdurulup nereye gidiyorsun diye sorulara maruz kaldı. Sonucunda da 3 dakika geç kalmama neden olundu. Teşekkürler
- Sınava girmek için giriş alanına gittiğimde T.C ‘nin bana vermiş olduğu ehliyet kimliğim ile sınava alınmadım.
Son Güncelleme: 02.05.2021 15:21