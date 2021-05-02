2021 ALES sınav yorumları : ALES soruları zor muydu kolay mıydı?

2021 ALES soruları zor muydu kolay mıydı?

ına giren adayların hepsi öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici vb. olmak isteyenler olduğunu biliyoruz. Sınav sonrası sosyal medya gündem haline gelen konu da 2021 ALESı oldu. ÖSYM tarafından hazırlanan sınava giren adayların gözleri puanların açıklanma tarihine çevrildi. 2021 ALES sınav sorularının hakkında açıklamalar bekleniyor.

Sınav sonrası birçok aday tarafından sosyal medya da yorumlar yapılmaya başladı. Kimisi mağduriyetini kimisi de sorular hakkında düşüncelerini belirtti. işte o yorumlardan birkaçı;