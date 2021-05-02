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2021 ALES sınav yorumları : ALES soruları zor muydu kolay mıydı?

İlk aşaması 2 Mayıs günü gerçekleşen ALES sınavı sonrası gözler sorulara yöneltildi. Sosyal medya üzerinden fazlasıyla yorum gelen konu da ALES sınav sorularının zorluğu oldu. Hayalleri peşine giden birçok aday bugün sınava girdi. İşte ALES sorularını merak edenler için yorumlar ve değerlendirmeler haberimizde

02 Mayıs 2021 Pazar 15:21
2021 ALES sınav yorumları : ALES soruları zor muydu kolay mıydı?
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ALES sınavına giren adayların hepsi öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici vb. olmak isteyenler olduğunu biliyoruz. Sınav sonrası sosyal medya gündem haline gelen konu da 2021 ALES soruları oldu. ÖSYM tarafından hazırlanan sınava giren adayların gözleri puanların açıklanma tarihine çevrildi. 2021 ALES sınav sorularının hakkında açıklamalar bekleniyor.

2021 ALES soruları zor muydu kolay mıydı?

Sınav sonrası birçok aday tarafından sosyal medya da yorumlar yapılmaya başladı. Kimisi mağduriyetini kimisi de sorular hakkında düşüncelerini belirtti. işte o yorumlardan birkaçı;

  • 10:03’de sınav kapısındaydım ama içeri alınmadım. Her yerde durdurulup nereye gidiyorsun diye sorulara maruz kaldı. Sonucunda da 3 dakika geç kalmama neden olundu. Teşekkürler
  • Sınava girmek için giriş alanına gittiğimde T.C ‘nin bana vermiş olduğu ehliyet kimliğim ile sınava alınmadım.



Son Güncelleme: 02.05.2021 15:21
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SınavSorularALES
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