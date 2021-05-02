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2021 ALES sınav sonucu kaç yıl geçerli? ALES baraj puanı kaç?

2 Mayıs Pazar günü gerçekleşen ALES sınavı sonrası herkesin merakları çoğaldı. Adayların sınav hakkında bilinmeyenlerin araştırmasına girdi. ALES sınavının kaç yıl geçerli olduğu ve baraj puanın kaç olduğu hakkında meraklı bekleyişler başladı. 2021 ALES sınavı hakkında adayların merak ettikleri ayrıntılarıyla haberimizde

02 Mayıs 2021 Pazar 14:32
2021 ALES sınav sonucu kaç yıl geçerli? ALES baraj puanı kaç?
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Yüksek lisans yapmak için girilen ALES sınavın ilk aşaması 2 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi. Sınav sonrası alınan puan ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman gibi alanlarda hayata tutulmaları bekleniyor.  Sınav sonucunun kaç yıl geçerli sayıldığı da epeyce merak konusu oldu.

ALES kaç yıl geçerli?

Yüksek lisans için girilen ALES sınav sonucu her aday için 5 yıl geçerli olacaktır.

ALES baraj puanı kaçtır?

Her yıl yapılan ALES sınavı için geçerli olan puan şöyledir; Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi ve araştırma görevli kadrosunda atanabilmek için gerekli olan alan şamasından yüz puan üzerinden 70 puan almak yeterli sayılacaktır.

Her bölüm ve alan için farklılık gösteren bu baraj puanı herkes için merak konusu olmaya devam diyor. Üniversite veya ileri teknoloji enstitüsü alanlarından ALES puanı istenilmeden tezsiz yüksek lisans programı içerisinde olanların dışında lisansüstü programlarda öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde ALES sınav gerekli olacaktır.

Girilen sınav da lisansüstü bölüm üzerinden alınan puan 55 olarak belirlenmiştir. Fakat tezsiz olan bölümler için bu durum da değişiklik gösterir.  Lisans diplomasıyla doktora ve sanatta yeterlilik programında yer alacaklar için belirlenen baraj puanı en 80 olarak açıklandı.

ALES sınavı sonrası açıklanan puan üzerine başarısının %50 den az olmamak şartıyla üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içerisinde puan hesaplanması belirlenir.  Yükseköğretim alanlarında sadece bu sınav sonucu değerlendirileceği gibi kendi içerisinde yaptığı elemeler ve sınavlar içinde ALES sınav sonucu değerlendirilmeye alınacaktır.

Bazı bölümlerin yüksek lisansı ve doktorası için ALES sınavı şartı konulmamıştır. Bu bölümler Güzel Sanatlar ve Konservatuvar olarak bilinmekte. Bu bölümler için ALES sınavı gerek yoktur. En son alınan bilgilere göre Güzel Sanatlar ile Konservatuvarlarda doktora başvuruları Üniversite ya da ileri teknoloji enstitüsü için ALES puanı şartı getirilebilir. Fakat şuan için böyle bir şey söz konusu değildir. Lisans mezuniyet ortalamasının 4 üzerinden 3 olan adaylar doktora için hak kazanabilir.

Tıp fakültesi mezunları içinde gerekli olanlar şöyledir; doktora programına başvuruda bulunabilmeleri için lisans diploması ve ALES’ten 50 puan üzeri puan almaları ayrıca belirlenen sekmenler içirişinde sayısal bölümü üzerinden 55 puana sahip olmak. Her tıp fakültesi mezunu için ALES standart sapma puanına sahip olmak gerekmektedir.  Dış hekimliği ve veteriner Fakültesi için de tıp fakültesi koşulları geçerlidir. Henüz tıp fakültesinden mezun olmayanlar için de yüksek lisans diplomaları gerekmektedir. Ayrıca ALES sınavının sayısal kısmından 55 puan ve üzeri almış olmaları gerekir.




Son Güncelleme: 02.05.2021 14:32
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SınavSonuçBarajPuanALES
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