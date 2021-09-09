2021 ALES sınav giriş belgesi alma ekranı 2021

ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınavının giriş belgelerini kendi intenet sitesi üzerinden erişime açtı. Sınava girecek adaylar ALES’in sınav yerlerini ve sınavın yapılacağı tarihi öğrenmek için arama motorları üzerinden yoğun bir araştırmaya koyuldu. 2021 ALES sınav giriş belgesi alma ekranı bu sıralarda arama motorlarına en çok yazılan konulardan birisi olarak dikkat çekiyor.

2021 ALES Sınav Giriş Belgesi Alma Ekranı

Türkiye’de 4 yıllık lisans eğitimini tamamlayan ve yüksek lisans ile eğitimlerine devam etmek isteyen öğrenciler ALES sınavında girmek zorunda. Bu sebeple de ALES sınavının tarihini venin nasıl alınacağını öğrenmek isteyen öğrenciler gözlerini ÖSYM’ye çevirdi. ÖSYM konuyla ilgili bir son dakika açıklaması yaparak 2021 ALES/2 sınavının 19 Eylül 2021 Pazar günü yapılacağını ve sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını açıkladı.

2021 ALES/2 sınavına başvuru yapmış olan adaylar 9 Eylül 2021 itibariyle https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri yardımıyla sınav giriş belgesi alma ekranına ulaşabilirler.