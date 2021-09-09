İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Zincir marketlere yeni düzenleme! Zincir marketlerde bu ürünlerin satışı yasaklanıyor!
Son Dakika
Zincir marketlere yeni düzenleme! Zincir...
Aşı olmayan çalışanlar için 6 Eylül’de PCR testi zorunluluğu başlıyor
Aşı olmayan çalışanlar için 6...
Eski MHP Milletvekili koronavirüs ilacını buldu
Son Dakika
Eski MHP Milletvekili koronavirüs ilacını...
Şenol Güneş'e 'istifa' sloganları
Şenol Güneş'e 'istifa' sloganları

2021 ALES sınav giriş belgesi alma ekranı 2021

ÖSYM, 2021 ALES sınavının giriş belgesini erişime açtı. 2021 ALES sınav giriş belgesi alma ekranı bizlere sorulan konulardan bir tanesi. İşte 2021 ALES sınav giriş belgesi alma ekranı…

09 Eylül 2021 Perşembe 18:11
2021 ALES sınav giriş belgesi alma ekranı 2021
Takip Et:

ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınavının giriş belgelerini kendi intenet sitesi üzerinden erişime açtı. Sınava girecek adaylar ALES’in sınav yerlerini ve sınavın yapılacağı tarihi öğrenmek için arama motorları üzerinden yoğun bir araştırmaya koyuldu. 2021 ALES sınav giriş belgesi alma ekranı bu sıralarda arama motorlarına en çok yazılan konulardan birisi olarak dikkat çekiyor.

2021 ALES Sınav Giriş Belgesi Alma Ekranı

Türkiye’de 4 yıllık lisans eğitimini tamamlayan ve yüksek lisans ile eğitimlerine devam etmek isteyen öğrenciler ALES sınavında girmek zorunda. Bu sebeple de ALES sınavının tarihini ve sınav giriş belgesinin nasıl alınacağını öğrenmek isteyen öğrenciler gözlerini ÖSYM’ye çevirdi. ÖSYM konuyla ilgili bir son dakika açıklaması yaparak 2021 ALES/2 sınavının 19 Eylül 2021 Pazar günü yapılacağını ve sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını açıkladı.

2021 ALES/2 sınavına başvuru yapmış olan adaylar 9 Eylül 2021 itibariyle https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri yardımıyla sınav giriş belgesi alma ekranına ulaşabilirler.

 


Son Güncelleme: 09.09.2021 18:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM2021 ALES Sınav Giriş BelgesiSınav Giriş Belgesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ALES 2 sınavı ne zaman? 2021 ALES /2 sınav tarihi
ALES 2 sınavı ne zaman? 2021 ALES /2 sınav tarihi
Pedagojik formasyon geri mi dönüyor? YÖK'ten açıklama geldi
Pedagojik formasyon geri mi dönüyor? YÖK'ten açıklama geldi
YKS 140 barajı ek tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS 140 barajı ek tercihleri ne zaman başlayacak?
VGM 2021-2022 burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM başvurusu nasıl yapılır?
VGM 2021-2022 burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM başvurusu nasıl yapılır?
41. tercih nedir?
41. tercih nedir?
Ortaokulda kaç ders var hangi dersler var? Ortaokul seçmeli dersler hangileri?
Ortaokulda kaç ders var hangi dersler var? Ortaokul seçmeli dersler hangileri?

Popüler Haberler

2021 ALES sınav giriş belgesi alma ekranı 2021
FAST para transfer sistemi nedir? FAST transfer limitleri ne kadar?
ALES 2 sınavı ne zaman? 2021 ALES /2 sınav tarihi
Güncel trafik cezaları 2021
Sex Education 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Sex Education yeni sezondan fragman geldi
Pedagojik formasyon geri mi dönüyor? YÖK'ten açıklama geldi
Gönül Dağı 2. sezon ne zaman başlıyor? Gönül Dağı yeni sezon tarihi
Eylül 2021 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 9 Eylül 2021 Perşembe evde bakım maaşı yatan iller listesi
10 Eylül 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 10 Eylül Cuma at yarışı programı
TJK 9 Eylül 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
Laleli Taş Han kime satıldı, otel mi olacak?
Ege Bölgesi’nde bugün hava nasıl olacak? İşte hava durumuna ilişkin son veriler
Birçok bankaya borcu olana QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredisi
Sosyal medya reklam yasağı ve bant genişliğinin sınırlandırılması nedir?
Kredi çekecekler dikkat! İhtiyaç kredilerine düzenleme geldi!
La Casa De Papel 6. sezon olacak mı?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin adı değişti! İlk tanıtım izleyici karşısına çıktı
İŞKUR geleceğin meslekleri eğitimi alanlara günlük 115 TL ödeme yapılacak
İBB 1200 TL destek avans başvuru nedir, başvuru şartları nedir? 1200 TL destek avansı kimler alabilir?
Endişelendiren uyarı! Dünya aylarca internetsiz kalabilir!
Exxen Uefa ve Şampiyonlar ligi maç fiyatları - Exxen spor paketi fiyatları reklamlı - reklamsız

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.