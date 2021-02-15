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2021 Ales başvuru ve sınav tarihleri!

2021 ALES başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. İşte ALES sınavına girecek öğrenciler için ALES başvuru ve sınav tarihleri...

15 Şubat 2021 Pazartesi 03:02
2021 Ales başvuru ve sınav tarihleri!
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2021 ALES başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. İşte ALES sınavına girecek öğrenciler için ALES başvuru ve sınab tarihleri...

2021 ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021 ALES 1

12 Mart 2021 ile 22 Mart 2021 tarihleri arasında ALES 1 başvurusu yapılabilecektir. Başvurular ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/  adresi üzerinden yapılacaktır.  22 Mart 2021 tarihi saat 23:59'a kadar süre tanınacaktır. Geç başvuru tarihi ise 01.04.2021

2021 ALES 2

03 Ağustos 2021 ile 11 Ağustos 2021 tarihleri arasında ALES 1 başvurusu yapılabilecektir. Başvurular ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/  adresi üzerinden yapılacaktır.  11 Ağustos 2021 tarihi saat 23:59'a kadar süre tanınacaktır. Geç başvuru tarihi ise 17.08.2021

2021 ALES 3

12 Mart 2021 ile 22 Mart 2021 tarihleri arasında ALES 1 başvurusu yapılabilecektir. Başvurular ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/  adresi üzerinden yapılacaktır.  22 Mart  2021 tarihi saat 23:59'a kadar süre tanınacaktır. Geç başvuru tarihi ise 01.04.2021

2021 ALES SINAV TARİHLERİ

ALES 1 : 02 Mayısıs 2021 Pazar günü. Sonuçları ise 27 Mayısıs 2021 günü. ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/  adresi üzerinden sonuçlar duyurulacaktır.

ALES 2 : 19 Eylül 2021 Pazar günü. Sonuçları ise 14 Ekim 2021 günü. ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/  adresi üzerinden sonuçlar duyurulacaktır.

ALES 3 : 21 Kasım 2021 Pazar günü. Sonuçları ise 06 Ocak 2022 günü. ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/  adresi üzerinden sonuçlar duyurulacaktır.

ALES'E KİMLER BAŞVURABİLİR?

Lisans programından mezun olabiecel durumda olanlar, lisans programı bitirenler ve denklik belgesi almak kaydıyla yurt dışında lisans eğimi görmüş olanlar başvuru yapabilir.

Bir lisans programında eğitim gören, bir lisans programından mezun olmuş herkes Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na girebilir. 

Girilen ALES sınavlarında geçerli olan ALES puanı en yüksek olan puandır.



Son Güncelleme: 15.02.2021 03:02
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Anahtar Kelimeler:
ALESSınav2021
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