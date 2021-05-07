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2021 Açık Lise sınavları e-sınav merkezlerinde mi yapılacak? E-sınav merkezi nedir?

E-sınav merkezi özellikle pandemi döneminde ismi sık sık duyulan bir kavram haline geldi. Bunun üzerine öğrenciler e-sınav merkezinin ne olduğunu, 2021’deki açık lise sınavlarının e-sınav merkezlerinde mi yapılacağını internet üzerinden araştırmaya başladı. İşte konuyla ilgili merak edilenler...

07 Mayıs 2021 Cuma 21:44
2021 Açık Lise sınavları e-sınav merkezlerinde mi yapılacak? E-sınav merkezi nedir?
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Koronavirüs nedeniyle birçok alanın yaptığı gibi eğitim alanı da online sisteme geçti. Açık Öğretim Lisesi’nin 2021 yılındaki ilk iki dönem sınavı online olarak yapılmıştı. Temmuzda yapılacak 3. Sınavın da online olmasına karar verilmişti. E-sınav kavramı da özellikle bu dönemde merak edilen konulardan oldu.

E-sınav klasik sınavlarla benzer şartlarda gerçekleştiriliyor. Ancak klasik sınavlardan farklı olarak randevu sistemiyle yapılır ve öğrenciler sınavdaki soruları cevaplamak için kalemi değil elektronik bir ekranı kullanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2015’de ilk olarak ehliyet sınavları için başlatılmıştı. 2016 yılında Ankara, İstanbul, Bursa ve Eskişehir gibi önemli şehirlerde dahil toplam 20 civarında olan e-sınav merkezleri sayısı 2019 yılında ise yaklaşık 100 oldu.

MEB yetkilileri, Açık Öğretim Lisesi’nin 3.sınavlarının yeterli şartların sağlanması koşuluyla e-sınav merkezlerinde yapılmasını kabul etmiş fakat pandemi nedeniyle yeterli salon sayısına ulaşılamaması üzerine bu karardan vazgeçildiğini bildirdi.

E-sınav merkezlerinin artışı pandemiden dolayı yavaşlasa da halen artmaya devam ediyor.

 




Son Güncelleme: 07.05.2021 21:44
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Anahtar Kelimeler:
E-sınav MerkeziAçık Öğretim LisesiMeb
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