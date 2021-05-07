2021 Açık Lise sınavları e-sınav merkezlerinde mi yapılacak? E-sınav merkezi nedir?

Koronavirüs nedeniyle birçok alanın yaptığı gibi eğitim alanı da online sisteme geçti. Açık Öğretim Lisesi’nin 2021 yılındaki ilk iki dönem sınavı online olarak yapılmıştı. Temmuzda yapılacak 3. Sınavın da online olmasına karar verilmişti. E-sınav kavramı da özellikle bu dönemde merak edilen konulardan oldu.

E-sınav klasik sınavlarla benzer şartlarda gerçekleştiriliyor. Ancak klasik sınavlardan farklı olarak randevu sistemiyle yapılır ve öğrenciler sınavdaki soruları cevaplamak için kalemi değil elektronik bir ekranı kullanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2015’de ilk olarak ehliyet sınavları için başlatılmıştı. 2016 yılında Ankara, İstanbul, Bursa ve Eskişehir gibi önemli şehirlerde dahil toplam 20 civarında olan e-sınav merkezleri sayısı 2019 yılında ise yaklaşık 100 oldu.

yetkilileri, Açık Öğretim Lisesi’nin 3.sınavlarının yeterli şartların sağlanması koşuluyla e-sınav merkezlerinde yapılmasını kabul etmiş fakat pandemi nedeniyle yeterli salon sayısına ulaşılamaması üzerine bu karardan vazgeçildiğini bildirdi.

E-sınav merkezlerinin artışı pandemiden dolayı yavaşlasa da halen artmaya devam ediyor.