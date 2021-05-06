2021 27. Dönem POMEM sınavı ne zaman, tarih belli mi?

Polis olmak isteyen vatandaşlarımızı POMEM heyecanı sardı. POMEM parkur sınavı için bekleyiş sürmektedir. Sağlık kontrollerinden başarıyla geçen adaylar, sonrasında fiziki yeterlik sınavına girmek zorundadırlar. Adayların fiziki durumu yeterli kabul edilirse sonraki mülakat aşamasına girecekler. Polis olmak isteyen vatandaşlarımızı POMEM heyecanı sardı. Polis adayları 2021 27. dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak, POMEM sınavı tarihi belli oldu mu sorularının yanıtlarını intenet üzerinden aramaya başladı.

POMEM Ne Zaman?

Polis adayları com sınavını merak ediyor. Yazılı sınavdan başarılı olanlar ve sağlık kontrollerinden başarıyla geçenler POMEM fiziki yeterlilik sınavını merak ediyor. POMEM fiziki yeterlilik sınavında size verilen parkur içerisinde 1 dakika içerisinde parkuru tamamlamanız gerekiyor. Parkuru tamamlamanız halinde mülakat sınavına geçiş yapıyorsunuz.

Fiziki yeterlilik sınavından en az 60 puan alan polis adayları, mülakat sınavına tabi tutulur. Konuyla alakalı detaylar polis akademisinin resmi web sitesinden yayınlanacak.

Fiziki yeterlilik sınavını geçen adaylar mülakat sınavına girmektedir. Adaylar burada yazılı bir kart çeker. Bu kart üzerinde yazan yazıyla ilgili sunum yapması istenir. Burada adayın beden dilini kullanma becerisi, kendini ifade etme yeteneği, kendine olan güveni, kendisinden istenilen şeyi kavrama yeteneği ve konu hakkında yeterli bilgisi olup olmadığı tespit edilir. Bu kriterler 20 şer puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılmaktadır. Polis olmak isteyenlerin Mülakat sınavından en az 70 puan alması gerekiyor.

POMEM giriş sınavında KPSS puanın %25’i ile, fiziki yeterlik sınavının %25’i baz alınır. En yüksek puanlama ise %50 puanı ile mülakat sınavına ayrılmaktadır. Genel ortalamada başarıyı yakalayan kişilerin polis olması yönünde herhangi bir engel bulunmaz. Eğer puanlama sırasında birçok adayın puanı eşit olursa yaşı küçük adaylar ön plana alınır. Bu şekilde tüm adaylar arasında eleme yapılmaktadır. Sınav sonuçları da polis akademisinin resmi web sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.