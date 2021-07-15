2021-2022 Özel okul devlet teşvikleri başvuruları

Özel okullarda okumak isteyen öğrenciler teşvik başvurularının nasıl yapıldığını öğrenmek için intenete yöneldi. Peki özel okullar için teşvik başvurusu nasıl yapılır?

Özel Okul Devlet Teşviklerine Nasıl Başvurulur?

Öğrenciler teşvik başvurusu yapabilmek için ilk olarak MEBBİS sayfasında kayıt oluşturmak zorunda. Bunun yanında e-Okul sisteminde bulunan ‘’Başvurular’’ seçeneğinden de bu işlem gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca ek bir yöntem olarak ise öğrencilerin ikamet ettikleri özel okul müdürlüklerine başvuru yapabilirler.

Özel okul devlet desteğinden yararlanabilmek için belirli şartlar bulunuyor. İşte o şartlar:

- T.C. vatandaşı olmak

- En az 7 yaşında olmak

- İlkokul birinci sınıfta okuyan kişiler için kayıt şartlarının karşılanması

- 5. Sınıf öğrencileri için ortaokul ve İmamhatip ortaokulu için belirtilen şartlara sahip olmak

- Desteklerden yararlanırken sınıfta kalmamış olmak

- Devlet veya özel ilkokul, ortaokul ve lisenin ara sınıflarında eğitimlerini sürdürmek

Başvurularda Gerekli Olan Evraklar

- Öğrencilerin katıldıkları spor müsabakalarında kazandıkları derecelerin belgeleri

- Öğrencinin ailesinin aylık gelirini belirten maaş bordrosu

- Geliri olmayanlar için herhangi bir işte çalışmadığına dair işsizlik belgesi ve sigortasız olduğunu kanıtlayan gerekli belgeler

Tüm gereken evraklar ile beraber e-Okul sistemine başvurulması yeterli olacaktır. Öğrenciler en çok 15 okulu tercih edebilecekler.