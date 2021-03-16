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2021-2022 2. Dönem ara tatili ne zaman? Ara tatil olacak mı, yaz tatili ne zaman başlayacak?

2021-2022 2. dönem ara tatili ne zaman olacak? Okullarda ara tatil yapılacak mı? Okullarda yaz tatili olacak mı? Okullarda yaz tatili ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların tatil olma konusundaki açıklamaların ardından öğrenciler ve veliler 2021-2022 yılı 2. dönem eğitim ve öğretim döneminde ara tatilin olup olmayacağını merakla araştırıyorlar.

16 Mart 2021 Salı 19:48
2021-2022 2. Dönem ara tatili ne zaman? Ara tatil olacak mı, yaz tatili ne zaman başlayacak?
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Öğrencilerin ve velilerin merakla araştırdığı konular arasında 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı tatilinin ne zaman olacağı herkes tarafından merakla araştırılıyor.

Okulların hangi tarihte kapanacakları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından beklenen açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonlarca öğrenciyi ve veliyi ilgilendiren önemli konu hakkında açıklamalarda bulunmasının ardından herkes yaz tatilinin ne zaman olacağını merakla araştırıyor.

Okullar ne zaman tatil olacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yüz yüze eğitim hakkında açıklama!

Bakan Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimde ilk ve ortaokullarda %80’’in üstünde bir katılım sağlandığını belirtti. Ziya Selçuk, bunun yanı sıra koronavirüs aşısı yapılan öğretmenler hakkında ise 80 bini aşkın öğretmenin aşı olduğunu vurguladı. Aşı tedarik sürecinin hızlanmasının ardından aşı yapılma hızının artacağını belirtti. Bunların yanı sıra Selçuk, ara tatil yapılmadan eğitim ve öğretimin 2 Temmuz tarihine kadar devam edileceğini açıkladı. Tatilin yanı sıra Özel okullarda KDV indirimi sürecek mi? sorusuna da 2021-2022 yılı eğitim dönemine yönelik Maliye Bakanlığı ile görüşmeler yapıldığını belirtti.

 



Son Güncelleme: 16.03.2021 19:48
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