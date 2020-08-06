2020 YKS eşit ağırlık puanları artacak mı? 2020 YKS Y-EA Puanları eşit ağırlıkta puan ve başarı sıralaması farkları

2020 senesinde gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın sonuçları belli oldu. ÖSYM üzerinden sınava giren aday sayısı 2.3 milyondu. Gelen puan ve sıralamaya göre üniversite tercih edecek olan adaylar sonuçları büyük bir heyecanla beklemeye başladı. Bu haberde ‘2020 senesinde puanlar artacak mı yoksa düşecek mi?’ sorusu adına akıllardaki soru işaretlerini azaltmak amacıyla bilgilendirici bir yazı yazmak istedik.

27-28 Haziran 2020 senesinde gerçekleşen, ÖSYM üzerinden yapılan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) ve Alan Yeterlilik Sınavının (AYT) sonuçlarına göre belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlandı. Merak içinde bekleyen 2.3 milyon aday sınav sonuçlarını öğrenebildi. Üniversite Tercih işlemleri için adaylara zaman tanındı. 6 Ağustos 2020’de başlanılacak olan tercih süreci için adaylar araştırmaya yapmaya başladı. Bu süre zarfında en çok merak edilen konulardan birisi ise her yıl olduğu gibi puanların artıp artmayacağı oldu. Özellikle eşit ağırlık bölümünden sınava giren adaylar için durum geçtiğimiz yıla göre daha farklıydı. Çünkü geçtiğimiz yılın eşit ağırlık tablosu ve bu yılın eşit ağırlık tablosu karşılaştırıldığında bu yılın geçen yıla göre daha kötü bir sonuç alındığı gözlemlenildi. Bu nedenden dolayı eşit ağırlık öğrencileri puanlarda nasıl bir değişim olacağını merak konusu haline getirdi.

2019 YKS eşit ağırlık ve 2020 YKS eşit ağırlıkta puan ve başarı sıralaması farkları

2020 senesinde 449,956 puan alan bir aday sıralamada 6.374 iken, 2019 senesinde puanı 449,552 olan bir adayın sıralaması 3.469 idi.

2020 senesinde puanı 402,672 olan adayın sıralaması 32,940 iken, 2019 senesinde 402,440 puan alan adayın sıralaması 23.681 idi.

2020 senesinde puanı 386,056 olan adayın sıralaması 57.426 iken, 2019 senesinde puanı 386,054 olan adayın sıralaması 40.204 idi.

2020 senesinde puanı 355,530 olan adayın sıralaması 119.538 iken, 2019 senesinde puanı 355,450 olan adayın sıralaması 86.000 idi.

2020 senesinde puanı 295,292 olan adayın sıralaması 312.151 iken, 2019 senesinde puanı 295,329 olan adayın sıralaması 254.302 idi.

Verdiğimiz öneklere de bakacak olursak geçen sene ve bu seneyi kıyasladığımız zaman geçen senenin sonuçları ile daha iyi bir sıralama elde edildiğini görülmektedir. Başarı sıralamaları üniversiteler için direkt olarak taban puanlarında etki gösterdiği için bu yıl yüksek olasılıkla üniversitelerin taban puanlarının artacağını ön görebiliriz.

2020 YKS eşit ağırlık puanları artacak mı? Bu artış ne miktarda olacak?

2020 yılında YKS eşit ağırlık bölümlerinde, üniversitelerin puanları artacak gibi görünmektedir. Bu artış her bölümde aynı olmamakla birlikte bazılarında çokça artacak iken bazı bölümlerde oldukça düşük bir artış olarak gözlemlenilecektir. Sıralamalara bakarak yaptığımız sonuçlara göre hukuk bölümünün sıralaması 42 bine kadar gerilediğini düşünürsek, taban puanı en düşük kapatacak olan üniversitenin yaklaşık 395 puanla kapanacağını gözlemleyebiliriz. Sonuç olarak hukuk bölümünün taban puanlarında en az 10 puan artış olacağını söyleyebiliriz.

2020 eşit ağırlık bölümünün tüm üniversiteler ve bölümleri göz önünde bulundurularak bakıldığında 5 ile 15 puan civarı bir artış beklenmektedir. Bu artışı net bir şekilde eşit ağırlığın önemli bölümlerinde de gözlemleyeceğimizi söylemek isteriz.