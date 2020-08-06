İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Türk Silahlı Kuvvetlerinde atanan general ve amirallerin listesi resmi gazete'de yayımlandı
Son Dakika
Türk Silahlı Kuvvetlerinde atanan general...
Flash karar! 81 İl Valiliğine korona-virüs genelgesi gönderildi.Yeni kararlar yolda
Son Dakika
Flash karar! 81 İl Valiliğine...
Ticaret Bakanlığı'ndan ünlü isimlere reklam cezası
Son Dakika
Ticaret Bakanlığı'ndan ünlü isimlere reklam...
Yonca Evcimik'e haciz şoku! Evine haciz geldi
Son Dakika
Yonca Evcimik'e haciz şoku! Evine...

2020 YKS eşit ağırlık puanları artacak mı? 2020 YKS Y-EA Puanları eşit ağırlıkta puan ve başarı sıralaması farkları

2020 YKS eşit ağırlık bölümlerinde artış olup olmayacağı merak konusu oldu. 2020 YKS sınavında beklenilen puan değişimleri.

06 Ağustos 2020 Perşembe 00:10
2020 YKS eşit ağırlık puanları artacak mı? 2020 YKS Y-EA Puanları eşit ağırlıkta puan ve başarı sıralaması farkları
Takip Et:

2020 senesinde gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın sonuçları belli oldu. ÖSYM üzerinden sınava giren aday sayısı 2.3 milyondu. Gelen puan ve sıralamaya göre üniversite tercih edecek olan adaylar sonuçları büyük bir heyecanla beklemeye başladı. Bu haberde ‘2020 senesinde puanlar artacak mı yoksa düşecek mi?’ sorusu adına akıllardaki soru işaretlerini azaltmak amacıyla bilgilendirici bir yazı yazmak istedik.

27-28 Haziran 2020 senesinde gerçekleşen, ÖSYM üzerinden yapılan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) ve Alan Yeterlilik Sınavının (AYT) sonuçlarına göre belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlandı. Merak içinde bekleyen 2.3 milyon aday sınav sonuçlarını öğrenebildi. Üniversite Tercih işlemleri için adaylara zaman tanındı. 6 Ağustos 2020’de başlanılacak olan tercih süreci için adaylar araştırmaya yapmaya başladı. Bu süre zarfında en çok merak edilen konulardan birisi ise her yıl olduğu gibi puanların artıp artmayacağı oldu. Özellikle eşit ağırlık bölümünden sınava giren adaylar için durum geçtiğimiz yıla göre daha farklıydı. Çünkü geçtiğimiz yılın eşit ağırlık tablosu ve bu yılın eşit ağırlık tablosu karşılaştırıldığında bu yılın geçen yıla göre daha kötü bir sonuç alındığı gözlemlenildi. Bu nedenden dolayı eşit ağırlık öğrencileri puanlarda nasıl bir değişim olacağını merak konusu haline getirdi.

2019 YKS eşit ağırlık ve 2020 YKS eşit ağırlıkta puan ve başarı sıralaması farkları

2020 senesinde 449,956 puan alan bir aday sıralamada 6.374 iken, 2019 senesinde puanı 449,552 olan bir adayın sıralaması 3.469 idi.

2020 senesinde puanı 402,672 olan adayın sıralaması 32,940 iken, 2019 senesinde 402,440 puan alan adayın sıralaması 23.681 idi.

2020 senesinde puanı 386,056 olan adayın sıralaması 57.426 iken, 2019 senesinde puanı 386,054 olan adayın sıralaması 40.204 idi.


2020 senesinde puanı 355,530 olan adayın sıralaması 119.538 iken, 2019 senesinde puanı 355,450 olan adayın sıralaması 86.000 idi.

2020 senesinde puanı 295,292 olan adayın sıralaması 312.151 iken, 2019 senesinde puanı 295,329 olan adayın sıralaması 254.302 idi.

 

Verdiğimiz öneklere de bakacak olursak geçen sene ve bu seneyi kıyasladığımız zaman geçen senenin sonuçları ile daha iyi bir sıralama elde edildiğini görülmektedir. Başarı sıralamaları üniversiteler için direkt olarak taban puanlarında etki gösterdiği için bu yıl yüksek olasılıkla üniversitelerin taban puanlarının artacağını ön görebiliriz.

2020 YKS eşit ağırlık puanları artacak mı? Bu artış ne miktarda olacak?

2020 yılında YKS eşit ağırlık bölümlerinde, üniversitelerin puanları artacak gibi görünmektedir. Bu artış her bölümde aynı olmamakla birlikte bazılarında çokça artacak iken bazı bölümlerde oldukça düşük bir artış olarak gözlemlenilecektir. Sıralamalara bakarak yaptığımız sonuçlara göre hukuk bölümünün sıralaması 42 bine kadar gerilediğini düşünürsek, taban puanı en düşük kapatacak olan üniversitenin yaklaşık 395 puanla kapanacağını gözlemleyebiliriz. Sonuç olarak hukuk bölümünün taban puanlarında en az 10 puan artış olacağını söyleyebiliriz.

2020 eşit ağırlık bölümünün tüm üniversiteler ve bölümleri göz önünde bulundurularak bakıldığında 5 ile 15 puan civarı bir artış beklenmektedir. Bu artışı net bir şekilde eşit ağırlığın önemli bölümlerinde de gözlemleyeceğimizi söylemek isteriz.



Son Güncelleme: 06.08.2020 00:10
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretmenler dikkat! İl dışı tayin süreci başladı
Öğretmenler dikkat! İl dışı tayin süreci başladı
KYK borçları ile alakalı Aile Bakanlığı’ndan açıklama geldi! 280 bin kişinin KYK borcu silinecek
KYK borçları ile alakalı Aile Bakanlığı’ndan açıklama geldi! 280 bin kişinin KYK borcu silinecek
MEB'den yaz ayları için milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni uygulama!
MEB'den yaz ayları için milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni uygulama!
Anadolu Üniversitesi'ne rektör aranıyor! Başvurular başladı
Anadolu Üniversitesi'ne rektör aranıyor! Başvurular başladı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk (İOKBS) Sınavı ertelendi
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk (İOKBS) Sınavı ertelendi
MEB düğmeye bastı! Öğretmenlere resen görev verilecek
MEB düğmeye bastı! Öğretmenlere resen görev verilecek

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 26 Aralık 2019 Perşembe - Burcunuzun günlük yaşamınız için söyledikleri neler?
Çalışma Bakanlığı 1000 TL para yardımı ödemeleri PTT ile yapılacak!
Özel Hastanelerden Alınan Heyet Raporları Geçerli Oluyor mu? Heyet Raporu Ücreti Ne Kadar?
Vakıfbank’ınbayram ihtiyaç kredisi yüzde 0 faiz oranları kampanyası devam ediyor
Star Tv 2020 - 2021 Sezonunda yeni başlayacak dizi ve programlar
Halkbank mini emekli kredisi ile emeklilere 5.000 TL kredi kampanyası
E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları! Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu
CİMER şikayet kayıt ve şikayet durumu sorgulama nasıl yapılır? CİMER işlem sonucu sorgulama
A101 06.08.2020 indirimli ürünleri neler? A101 06 Ağustos 2020 indirimli ürünler kataloğu
TV8 Apartmanlar Yarışıyor yarışması yayın tarihi belli oldu
Konut ekspertiz değeri nasıl, neye göre belirlenir?
Ziraat Bankası Fakirlik Maaşı Sorgulaması - Fakirlik Maaşları Ne Kadar Süreyle Ödenir?
Vakıfbank Sarı panjur konut kredisi nedir? Sarıpanjur konut kredisi şartları ve faizleri
Yasak Elma Aksel kimdir? Gerçek adı nedir? Erdem Şanlı hakkında bilgiler
LGS Matematik şifre sorusu sosyal medyada tartışma yarattı
KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar Ağustos 2020
2020 LGS tercihleri ne zaman sona erecek?
BDDK'dan pandemi düzenlemesi! KRedi kartı limitleri arttırıldı
TV8 Apartmanlar Yarışıyor Sunucusu Ümit Kantarcılar kimdir?
Star TV Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Kazara Aşk ne zaman başlar?
2020 Ramazan ayı ilk oruç ne zaman başlıyor?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.