2020 Yılı Sürücü Kursu MTSK Sınavları Ne Zaman Başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı (MTSKS), pandemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Bakanlık daha sonra 6 Nisan 2020 tarihinde yayınladığı resmi yazıda ‘’MTSK e-sınavına girecek olan adayların mağduriyet yaşamaması adına 16 Mart-30 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak olan e-sınav oturumları, 4 Mayıs 2020 Pazartesi gününden itibaren başlayacak şekilde ileri tarihlere taşınmıştır’’ ifadeleri yer almıştı.

Kurs dersliklerinde uygulanacak olan koronavirüs tedbirleri gereğince, dersliklerde kursiyerler arasında en az 1,5 metre boşluk olması ve kurs binalarına giriş yapacak kişilerin ateşlerinin ölçülmesi gerektiği vurgulanmıştı. Şehir dışında bulunan kursiyerler ise bulundukları illerde e-sınava katılım sağlayabilecek.

Buna göre pandemi sonrası normalleşme sürecinde yeni sınav takvimi şu şekilde oldu:

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav (8. Sınıflar ) 2020/MS

20 Haziran 2020

Açık Öğretim Ortaokulu – Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi – II. Dönem Sınavı 2019-2020 AÖO – AÖL – MAÖL /2

25-26 Temmuz 2020

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 2020/İOKBS

5 Eylül 2020

Açık Öğretim Ortaokulu – Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi – I. Dönem Sınavı 2020-2021 AÖO – AÖL – MAÖL /1

05- 06 Aralık 2020

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı 2020/MTSK e-sınavı

Haftanın 7 günü 81 ildeki e-Sınav salonlarında, randevu sistemiyle gerçekleştirilecektir