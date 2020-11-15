2020 yılı stajyer öğrenci maaşları

Ülkemizde eğitim öğretim sürecinde mesleki eğitim alan öğrenciler kendi alanlarında staj yaparak pratik yapabiliyor ve tecrübeleniyor. Öğrencilerin okuldaki eğitimlerine devam ederken yaptıkları stajlarda mesleklerini tanıma ve öğrenmeleri sağlanıyor.

Bunun dışında öğrenciler bu stajlarla öğrenciyken maaş alarak kazanç elde edebiliyor. Bu ücretler her yıl değişen asgari ücret nedeniyle değişmektedir.

Stajyer nedir, kimdir?

Okul hayatında aldığı teorik eğitimleri sahada uygulayarak pratik eğitim alan öğrenciler bu eğitimleri staj yaparak tamamlıyor. Staj süreci boyunda profesyonel şekilde çalışan öğrenciler kendi meslekleri hakkında pratik bilgileri de öğrenecek iş hayatına hazırlanıyor.

Zorunlu stajyerler kimlerdir?

Staj sistemi zorunlu ve gönüllü olarak ikiye ayrılır. Bazı öğrencilerin staj yapmaları zorunlu tutulur. Zorunlu stajyerler haftada iki gün okula üç günde işe giderler. Zorunlu staj yapan öğrencilerin bilmesi gerekenler şunlardır; SGK işe giriş bildirgesi okul tarafından yapılır,

Staj süresinde ödenen ücretten yasal kesintiler yapılmaz,

Staj dönemi sigorta başlangıç tarihi kabul edilmez,

3308 Sayılı kanun kapsamında, mesleki eğitim görmeyen öğrenciye ücret ödenmesi zorunluluğu yoktur,

Sigortaları, iş kazası ve meslek hastalıklarını kapsamaktadır.

Gönüllü stajyerler kimlerdir?

Gönüllü stajyerler zorunlulara göre not almaz. Gönüllü staj yapan öğrenciler kendi isteğiyle tecrübe edinmek için çalışırlar. Bu öğrencilerin bilmesi gerekenler ise şu şekildedir;

Normal çalışan gibi sigorta girişleri yapılır ve tüm haklarına sahiptirler,

Almış oldukları ücretin tüm yasal kesintilerine tabidirler,

Prim ödemeleri yapıldığı için prim gün sayıları emeklilik hesaplamasında dikkate alınır,

Normal çalışan olarak görüldükleri için en az asgari ücret ödemesi alırlar.

Stajyerin sorumlulukları nedir?

Bir öğrencinin staj yapabilmesi için lise veya üniversitede mezun olma seviyesine gelmesi gerekmektedir. Bu durumlara göre öğrencilerin ne kadar süre staj yapacağı ve işin nitelikleri belirlenir. Lise öğrencileri genel olarak meslek eğitimleri almaları durumlarında staj yapmak zorundadır. Üniversitelerde ise mühendislik, öğretmenlik ve avukatlık gibi alanlarda staj zorunluluğu bulunmaktadır. Staj yapan öğrencilerin iş yerindeki sorumlulukları genel olarak şu şekildedir;

Belgeleri düzenleyerek büro görevlerini yerine getirmek,

Web yazışmaları, sosyal medya gönderileri ve e-postalara yanıt vermek,

İşyerinde hazırlanan bilgi ve materyallerin hazırlanmalarına yardımcı olmak,

Firma takvimini güncel tutmak,

Şirketin telefonlarını yanıtlamak ve yönlendirmek,

Toplantılarına katılarak not almak,

Şirketin etkinliklerine katılmak,

İş yerlerindeki amirlerinin verdiği görevleri yerine getirmek.

Stajyer nasıl olunur?

Zorunlu stajı olan öğrenciler not durumu ve şartlarına göre kurumlara gönderilir. Çok sayıda kurum stajyer almaktadır. Kurumların belli sayıda stajyer alması da zorunlu tutulmuştur. Gönüllü olarak staj yapacak olan öğrenciler ise mesleklerine göre uygun kurumlara başvuru yaparak staj yerlerini kendileri ayarlamak zorundadır.

İşverenin stajyerde aradığı özellikler nelerdir?

Hangi bölüm olursa olsun fark etmeksizin iş hayatında işverenin çalışanından istediği şeyler benzerlik gösterir. Bu durum stajyerler içinde geçerlidir. İşverenin isteyeceği özellikler genel olarak şu şekildedir;

Enerjik olmak, yeni fikir ve projeler ile uğraşmak için istekli olmak,

Kendi kendini yönetebilmek ve denetleme olmadan çalışabilmek,

Dikkat sahibi olarak ayrıntıları fark etmek,

Araştırma ve analiz,

Teknik yetenek,

Girişkenlik,

Çalışma temposuna ayak uydurabilmek,

Ekip çalışmalarına uyumlu olmak,

Yazılı ve sözlü iletişimde kabiliyet göstermek,

Bilgisayar becerisine sahip olmak.

Stajyer maaşı ne kadar?

2020 yılında stajyerlik maaşı hesaplaması

Meslek lisesinde eğitim alan stajyer öğrencilerin maaşları aynıdır. Bu öğrencilere asgari ücretin %30’u kadar ücret ödenir.

2020 yılında asgari ücret 2.234,70 TL’dir. Bu maaştan Asgari Geçim İndirimi için eklenen 220.68 TL çıkarıldığında net asgari ücret 2.104,102 TL’dir. Bu ücretin %30’u ise 631,206 TL’ye denk gelmektedir.

Üniversite öğrencileri stajyerlik maaşı alır mı?

Staj yapan üniversite öğrencilerinin konaklama, beslenme gibi ihtiyaçları kurum tarafından karşılanır. Öte yandan üniversite öğrencileri 30 iş günü staj yapmaktadır. Bu öğrenciler stajlarını yaz döneminde yaparsa ücret almaz. Ancak öğrencilerin iş kazası ve sağlık durumlarında sorun yaşamamaları adına sağlı sigortaları yapılır.

Stajyer maaşına devlet katkısı

2019 yılında yapılan düzenlemeyle öğrencilerin staj imkanlarının arttırılması adında devlet kurumlara destek ödemesi yapmaya başladı. Buna göre iş yerinde 20’den fazla çalışanı olan ve stajyer alan kurumlara öğrenci başına 183 TL ödeme yapılıyor. İş yerinde 20’den az çalışanı olan kurumlara ise öğrenci başına 366 TL ödeme yapılıyor. Bu ödemelerle birlikte kurumlar öğrencilere vermek zorunda olduğu 361,206 TL’lik stajyer maaşının bir kısmını geri almış oluyor.

Pandemi sürecinde stajyer maaşları iptal edildi mi?

Dünyada ve ülkemizde hayatı durma noktasına getiren korona virüs sonrası staj yapan öğrenciler maaşlarında kesinti olup olmayacağını merak ediyordu. Birçok iş yeri öğrencileri ücretsiz olarak izne çıkardı. Bunun önüne geçmek adına bazı şartlar getirildi ve öğrencilerin hakları korunmuş olacak. Şartlara uymayan kuruluşlara cezai işlem uygulanacak. Pandemi sürecinde stajyer çalıştırma şartları ise şu şekildedir;

İşletmeler, stajyer gerekliliğine dair talepte bulunacak.

İşletmelerde, virüs tedbirlerinin eksiksiz sağlanması,

Kronik hastalığı olan kişilere staj yaptırılmayacak,

Yalnızca öğrencilerin değil, velilerinde konu ile ilgili bilgilendirilmesi ve rızasının alınması sağlanacak.