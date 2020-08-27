İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

2020 Yılı LGS Sonucu Adrese Dayalı Liseler Hangileri? Veli Tercihli Kayıt Sistemi Nedir? Adrese Dayalı Kayıt Nasıl Gerçekleştiriliyor?

2020 yılı LGS sonucu adrese dayalı liseler hangileri? Veli tercihli kayıt sistemi nedir? Adrese dayalı kayıt nasıl gerçekleştiriliyor? LGS'de hem yerel yerleştirme hem de merkezi yerleştirme işlemi gerçekleştirilmektedir. Veliler ve öğrenciler işlemlerin nasıl yapıldığını merak ediyor.

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:02
2020 Yılı LGS Sonucu Adrese Dayalı Liseler Hangileri? Veli Tercihli Kayıt Sistemi Nedir? Adrese Dayalı Kayıt Nasıl Gerçekleştiriliyor?
Takip Et:

LGS Adrese Dayalı Kayıt İşlemi

Ortaokuldan liseye geçiş sınavı olan LGS bu yıl 20 Haziran’da gerçekleşti. LGS sisteminde merkezi okulların yanı sıra adrese dayalı okula da gidilmektedir. Adrese dayalı olarak öğrenciler niteliksiz olan okullara gidebilmektedir. Merkezi yerleştirmede puanlı okullar yer alıyor ve yüksek puan alan, yüzdelik dilimi iyi olan öğrenciler bu okullara yerleşebiliyor. Diğer öğrenciler ise yerel yerleştirme ile adrese dayalı olarak listede çıkan okulları tercih edebilmektedir.

LGS’ye giren öğrenciler merkezi ve yerel yerleştirme olarak tercih işlemlerini gerçekleştirebildiği gibi pansiyonlu seçeneği ile de yerleştirme işlemini yapabilmektedir. Bütün seçeneklerden beşer okul tercih edilebilmektedir. Toplam 15 okul tercih etme hakları bulunmaktadır. Sınava girmeyen öğrenciler sadece yerel yerleştirme ve pansiyonlu seçeneklerinden tercih yapabilmektedir. Yerel yerleştirme içerisinde de üç seçenek mevcuttur. Bu seçenekler farklı renklerle gösterilmektedir. Yeşil renk ile gösterilen grupta kayıt alanında yer alan okulların listesi yer almaktadır. Mavi renk ile gösterilen komşu kayıt alanındaki okulların listesi ve kırmızı renk ile gösterilenler il dışında yer alan okulların listesidir.

Merkezi yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra birden fazla nakil işlemi de gerçekleşmektedir. Bu işlemde de farklı alanlarda farklı okulları seçme imkanı sunulmaktadır. Her seçenek içerisinden üçer okul seçilebilmektedir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra hala yerleşemeyen öğrenciler varsa bu öğrenciler kayıt alanında yer alan ilk iki okulu tercih edebilecekler. Tüm öğrencilerin liselere yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra eğitim ve öğretim yılı başlamaktadır.

LGS Yerel Yerleştirme Kayıt İşlemi Nasıl Gerçekleştiriliyor?

Daha önceki yıllarda ortaokuldan liseye geçiş sınavı TEOG’tu. Bu sınavda da LGS’de olduğu gibi adrese dayalı yerleştirme işlemi bulunmaktadır. Mahalli yerleştirme adı verilen bu sistemde ikamet edilen adresin bulunduğu yere bağlı olan okulları öğrenmeniz gerekmektedir. Sonra bu liselere Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi’ni kullanarak tercih işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Bu işlem için 5 okul seçilebilmektedir. Daha fazla okul seçilememektedir. TEOG sınavı ile LGS arasında bu işlem için bazı kriterler değiştirildi. Bu yıl daha fazla öğrenci girdi ve sınava giren öğrencilerin artık ortaokul kane ortalamasının yanı sıra yaşına da bakılmaktadır. Yaşı küçük olan öğrenciler daha öncelikli durumda olacaktır.


Öğrencilerde eşitlik yine de devam ediyorsa, 6., 7., ve 8. Sınıf başarı ortalamalarına, devamsızlık durumlarına ve tercih listesindeki önceliklerine bakılacaktır. Yerleştirme işlemi eşit puanlı öğrencilerin yerleşmesi için detaylara bakılarak gerçekleştirilecektir.

İlk tercihinin ardından istediği okula gidemeyen öğrenciler şanslarını ek yerleştirme işleminde tekrar deneyebilecek. Ek yerleştirme ile istenilen okula gitmek için tercih yapılabilecek.

Lise Kayıt İşlemi Nasıl Yapılıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı sınav sonuçlarının ardından öğrencilerin büyük bir kısmının adrese göre okullara yerleşeceğini açıkladı. Merkezi okullar ve yerel okullar olmak üzere okullara tercih işlemleri yapıldı ve her gruptan en fazla 5 okul tercih edildi. Tercihlerin bitmesi ve onaylatılmasının ardından gözler tercih sonuçlarına çevrildi. Tercih sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. İlk tercih sonuçlarının ardından sonucunu beğenmeyen ve istediği okula gidemeyen öğrenciler ek yerleştirme tercihi yapabilecek.

Yerel yerleştirme ile yerleşen öğrenciler ise ikametgah adreslerine göre yerleşebilecek. Öğrenciler okulların kontenjanlarına göre yerleşecek ve aynı puanda olan öğrenciler için farklı kriterlere bakılıp değerlendirme yapılacak. Puanlarının dışında devamsızlık günlerine, ortaokul yıl sonu başarılarına ve yaşlarına bakılacak. Yaşı küçük olan daha öncelikli durumda olacak. Farklı okula yerleşmek isteyen öğrenciler 2. Veya 3. Nakil işlemlerinde de tercih yapabilmektedir.

Özel Liselere Nasıl Gidilecek? Kayıt İşlemleri Başladı Mı?

Özel okulların isterlerse kendi sınavlarını yapabileceği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Özel okullar isterse LGS puanlarına göre de öğrencileri alabilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen LGS puanlarına bakılarak öğrenci alacağını açıklayan toplam 80 özel okul olduğu açıklandı. Özel liseler kayıt alımlarına daha önceden başlamakta ve bazı okullar eğitim ve öğretim yılına devletten önce başlamaktadır.



Son Güncelleme: 27.08.2020 17:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Lgs Adrese DayalıLgs Adrese Dayalı TercihLgs Adrese Dayalı Yerleştirme Nasıl Olacak 2020Lgs Adrese Dayalı Sistem 2020
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YKS 2020 yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu
YKS 2020 yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu
MEB'den öğretmenler için uzaktan eğitim süreci hakkında resmi yazı
MEB'den öğretmenler için uzaktan eğitim süreci hakkında resmi yazı
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ kimdir?
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ kimdir?
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
MEB'den öğretmenlerin mesleki çalışmaları için resmi yazı
MEB'den öğretmenlerin mesleki çalışmaları için resmi yazı
MEB'den özel okul öğrenci ve velileri ile ilgili önemli açıklama
MEB'den özel okul öğrenci ve velileri ile ilgili önemli açıklama

Popüler Haberler

2020 AÖL 2. dönem soru ve cevapları yayınlandı mı? AÖL 2. dönem sınav sonuç takvimi belli oldu
2020 Yılı LGS Sonucu Adrese Dayalı Liseler Hangileri? Veli Tercihli Kayıt Sistemi Nedir? Adrese Dayalı Kayıt Nasıl Gerçekleştiriliyor?
2020-2021 Yılı Lise Kayıt İşlemleri Tarihi Ne Zaman? Lise Kayıtları Başlama Tarihi Belli Oldu!
2020 ehliyet sınavı hangi tarihlerde yapılacak? Teorik ve uygulamalı ehliyet sınavı takvimi açıklandı
Günlük burç yorumları 28 Ağustos 2020 Cuma aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak?
İstanbul Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri - Anadolu Liselerinin 2020 yılı güncel puan tablosu belli oldu
2020 Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) 2. dönem sonu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖO sınav takvimi belli oldu
2020 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi
2020 LGS 1. nakil başvuruları ne zaman başlayacak? LGS nakil takvimi belli oldu
2020 Açık Öğretim Lisesi Sonuçları Açıklandı Mı? İkinci Dönem Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
2019-2020 AÖO 1. Dönem Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Tarihleri Ne Zaman Başlayacak?
Emeklilere kurban bayramı ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak? İkramiyeler banka hesaplarına ne zaman yatacak?
Engelli konut kredisi kullanımı nasıl olur? Engelli konut kredisinde faiz oranları ve kullanım şartları
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi ve Garanti Bankası Müşteri Hizmetleri direk ulaşım kısayolu ne?
6506 nitelik kodu nedir? Personel alımı 6506 nitelik kodu özel şart anlamı
Öğretmen Dizisi Yeni Sezon Yayın Tarihi! 5. Bölüm Ne Zaman?
Kanal D dizisi Hekimoğlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?
Star TV Güvercin yeni sezon ne zaman başlayacak? Güvercin yeni bölüm fragmanı yayınlandı
2020 MSB uzman erbaş alım ilanları yayınlandı mı? Jandarma uzman erbaş başvuru şartları ortaya çıktı
TRT 2020 yılında sözleşmeli personel ve memur alımı yapacağı pozisyonları duyurdu
Uçankuş TV Eşimin Zevki jürileri ve sunucusu belli oldu. İşte Damla Ersubaşı hakkında bilgiler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.