2020 Yılı LGS Sonucu Adrese Dayalı Liseler Hangileri? Veli Tercihli Kayıt Sistemi Nedir? Adrese Dayalı Kayıt Nasıl Gerçekleştiriliyor?

LGS Adrese Dayalı Kayıt İşlemi

Ortaokuldan liseye geçiş sınavı olan LGS bu yıl 20 Haziran’da gerçekleşti. LGS sisteminde merkezi okulların yanı sıra adrese dayalı okula da gidilmektedir. Adrese dayalı olarak öğrenciler niteliksiz olan okullara gidebilmektedir. Merkezi yerleştirmede puanlı okullar yer alıyor ve yüksek puan alan, yüzdelik dilimi iyi olan öğrenciler bu okullara yerleşebiliyor. Diğer öğrenciler ise yerel yerleştirme ile adrese dayalı olarak listede çıkan okulları tercih edebilmektedir.

LGS’ye giren öğrenciler merkezi ve yerel yerleştirme olarak tercih işlemlerini gerçekleştirebildiği gibi pansiyonlu seçeneği ile de yerleştirme işlemini yapabilmektedir. Bütün seçeneklerden beşer okul tercih edilebilmektedir. Toplam 15 okul tercih etme hakları bulunmaktadır. Sınava girmeyen öğrenciler sadece yerel yerleştirme ve pansiyonlu seçeneklerinden tercih yapabilmektedir. Yerel yerleştirme içerisinde de üç seçenek mevcuttur. Bu seçenekler farklı renklerle gösterilmektedir. Yeşil renk ile gösterilen grupta kayıt alanında yer alan okulların listesi yer almaktadır. Mavi renk ile gösterilen komşu kayıt alanındaki okulların listesi ve kırmızı renk ile gösterilenler il dışında yer alan okulların listesidir.

Merkezi yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra birden fazla nakil işlemi de gerçekleşmektedir. Bu işlemde de farklı alanlarda farklı okulları seçme imkanı sunulmaktadır. Her seçenek içerisinden üçer okul seçilebilmektedir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra hala yerleşemeyen öğrenciler varsa bu öğrenciler kayıt alanında yer alan ilk iki okulu tercih edebilecekler. Tüm öğrencilerin liselere yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra eğitim ve öğretim yılı başlamaktadır.

LGS Yerel Yerleştirme Kayıt İşlemi Nasıl Gerçekleştiriliyor?

Daha önceki yıllarda ortaokuldan liseye geçiş sınavı TEOG’tu. Bu sınavda da LGS’de olduğu gibi adrese dayalı yerleştirme işlemi bulunmaktadır. Mahalli yerleştirme adı verilen bu sistemde ikamet edilen adresin bulunduğu yere bağlı olan okulları öğrenmeniz gerekmektedir. Sonra bu liselere Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi’ni kullanarak tercih işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Bu işlem için 5 okul seçilebilmektedir. Daha fazla okul seçilememektedir. TEOG sınavı ile LGS arasında bu işlem için bazı kriterler değiştirildi. Bu yıl daha fazla öğrenci girdi ve sınava giren öğrencilerin artık ortaokul kane ortalamasının yanı sıra yaşına da bakılmaktadır. Yaşı küçük olan öğrenciler daha öncelikli durumda olacaktır.

Öğrencilerde eşitlik yine de devam ediyorsa, 6., 7., ve 8. Sınıf başarı ortalamalarına, devamsızlık durumlarına ve tercih listesindeki önceliklerine bakılacaktır. Yerleştirme işlemi eşit puanlı öğrencilerin yerleşmesi için detaylara bakılarak gerçekleştirilecektir.

İlk tercihinin ardından istediği okula gidemeyen öğrenciler şanslarını ek yerleştirme işleminde tekrar deneyebilecek. Ek yerleştirme ile istenilen okula gitmek için tercih yapılabilecek.

Lise Kayıt İşlemi Nasıl Yapılıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı sınav sonuçlarının ardından öğrencilerin büyük bir kısmının adrese göre okullara yerleşeceğini açıkladı. Merkezi okullar ve yerel okullar olmak üzere okullara tercih işlemleri yapıldı ve her gruptan en fazla 5 okul tercih edildi. Tercihlerin bitmesi ve onaylatılmasının ardından gözler tercih sonuçlarına çevrildi. Tercih sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. İlk tercih sonuçlarının ardından sonucunu beğenmeyen ve istediği okula gidemeyen öğrenciler ek yerleştirme tercihi yapabilecek.

Yerel yerleştirme ile yerleşen öğrenciler ise ikametgah adreslerine göre yerleşebilecek. Öğrenciler okulların kontenjanlarına göre yerleşecek ve aynı puanda olan öğrenciler için farklı kriterlere bakılıp değerlendirme yapılacak. Puanlarının dışında devamsızlık günlerine, ortaokul yıl sonu başarılarına ve yaşlarına bakılacak. Yaşı küçük olan daha öncelikli durumda olacak. Farklı okula yerleşmek isteyen öğrenciler 2. Veya 3. Nakil işlemlerinde de tercih yapabilmektedir.

Özel Liselere Nasıl Gidilecek? Kayıt İşlemleri Başladı Mı?

Özel okulların isterlerse kendi sınavlarını yapabileceği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Özel okullar isterse LGS puanlarına göre de öğrencileri alabilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen LGS puanlarına bakılarak öğrenci alacağını açıklayan toplam 80 özel okul olduğu açıklandı. Özel liseler kayıt alımlarına daha önceden başlamakta ve bazı okullar eğitim ve öğretim yılına devletten önce başlamaktadır.