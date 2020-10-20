2020 yılı dershane kayıt ücretleri ne kadar oldu?

İstanbul’da Dershane Ücretleri 2020

İstanbul'da çok sayıda dershane ve özel okul var. Ücretler yere veya eğitim seviyesine göre değişir. Ortalama fiyat 8000 TL'den başlıyor ve 4,5 TL'ye kadar çıkabiliyor. 12 ay taksitli ödeme imkânı ile öğrenciler sadece YKS hazırlıklarına katılmakla kalmayıp öğrenmeye de başlayabilirler. Özellikle bu fiyatlar;

Beşiktaş,

Bakırköy,

Mecidiyeköy,

Kadıköy gibi merkezlerde ücret artabiliyor.

Bunların yanı sıra az sayıda öğrencinin bulunduğu yerlerde de kaliteli eğitim verilmektedir. Bu kurumların çoğunun yüksek gereksinimleri vardır. Bunun nedeni, özel öğretim kurumlarında öğrencilere bire bir derslerin verilmesi. Bu kurumlarda öğrenciler için VIP dediğimiz kurslar açtık ve öğrenciler bire bir (bireysel) eğitim alıyorlar.

Final Dershanesi Fiyatları: 5.000,00 Türk Lirası – 9.000,00 Türk Lirası.

5.000,00 Türk Lirası – 9.000,00 Türk Lirası. Uğur Dershanesi Fiyatları: 5 bin ile 9 bin Türk Lirası arasında.

5 bin ile 9 bin Türk Lirası arasında. Fen Bilimleri Dershanesi: 7 bin Türk Lirası ve 10 bin Türk Lirası arasında.

7 bin Türk Lirası ve 10 bin Türk Lirası arasında. Kültür Dershanesi Fiyatları: 7.000,00 Türk Lirası ve 10.000,00 Türk Lirası.

7.000,00 Türk Lirası ve 10.000,00 Türk Lirası. Fatih Dershanesi: 8 bin Türk Lirası ve 15 bin Türk Lirası.

8 bin Türk Lirası ve 15 bin Türk Lirası. Körfez Eğitim Kurumları: 6 bin Türk Lirası. 9 bin Türk Lirası.

Açı Dershaneleri: Anadolu ve Fen Liseleri, çalışmalara hazırlık eğitimi. Bu oranlar için ortalama 7.000,00 TL. 10.000,00 TL. arasında değişir.

Pegem sınıfı fiyatları: Birçok şehirde şubesi olan bir sınıfın ücreti öğrenci başına 6.000 TL'dir. 10.000 ile TL. ücretler arasında.

Sevinç Dershanesi: İstanbul ilimizde; Ümraniye, Ulus, Atakent, Büyükçekmece, Halkalı, Gaziosmanpaşa, Maltepe, Küçükyalı, Erenköy, Başakşehir, Çekmeköy, Altunizade, Bakırköy, Kadıköy gibi lokasyonlarda birçok şubesi bulunmaktadır. Ortalama bin TL ve 12 bin TL’dan ücretler.

Markaya, lüksün derecesine, lokasyonuna ve öğretmenlerin uzmanlığına bağlı olarak, büyük fiyat farklılıkları öğrenim ücretlerini doğuracaktır. Öneğin bazı dersliklerde bir yarıyıl ücreti 4.000,00 TL, diğer dersliklerde ise bir yarıyıl maliyeti 10.000,00 TL'dir. Gibi ücret alabilir. Bu durumlar bahsettiğimiz faktörlere göre değişiklik göstermektedir. Ücretleri her dönemde değişmekte ve enflasyonla birlikte artmaktadır.

Bu maliyetleri belirlemedeki ana faktör eğitimin kalitesidir. Ayrıca, biriken maliyetler, bilgi, mesleki bilgi ve dereceler gibi birçok faktör de bu maliyetlerde olumlu rol oynar. Bunlar ortalama ücretlerdir. Yukarıda verdiğimiz önek ücretler, şehir veya bölgeye göre biraz farklılık gösterebilir. Bu nedenle aralarında farklılıklar vardır. Yukarıdaki kurumlar favori kurumlardır.

İstanbul’da Özel Okullar ve Fiyatları

İstanbul'daki liselerin özel okul fiyatlarını sizler için derledik. Listeyi inceleyerek bilgi alabilirsiniz.

TED Rönesans Lisesi: 55 bin 507 Türk Lirası

55 bin 507 Türk Lirası FVM IŞIK (Nişantaşı): 59 bin 850 Türk Lirası

59 bin 850 Türk Lirası TÜ Geliştirme Vakfı: 61 bin 600 Türk Lirası+ KDV (Ayazağı, Beylerbeyi)

61 bin 600 Türk Lirası+ KDV (Ayazağı, Beylerbeyi) İstek Acıbadem: Anadolu Lisesi: 63 bin 500 Türk Lirası Fen Lisesi: 63 bin 500 Türk Lirası+ KDV

63 bin 500 Türk Lirası Fen Lisesi: 63 bin 500 Türk Lirası+ KDV ST. Joseph Fransız Lisesi: 74 bin 450 Türk Lirası

74 bin 450 Türk Lirası Eyüboğlu Eğitim Kurumları: Kolej ve Fen Lisesi Hazırlık: 62 bin Türk Lirası

Kolej ve Fen Lisesi Hazırlık: 62 bin Türk Lirası Mektebim Lisesi: 30 bin Türk Lirası

30 bin Türk Lirası Ata Koleji: 29.981,00 Türk Lirası

29.981,00 Türk Lirası Bahçeşehir Okulları: 55 bin 500 Türk Lirası 84.900,00 Türk Lirası arasında değişir

55 bin 500 Türk Lirası 84.900,00 Türk Lirası arasında değişir Doğa Koleji: 15.000,00 Türk Lirası 55.000,00 Türk Lirası

15.000,00 Türk Lirası 55.000,00 Türk Lirası Marmara Eğitim Kurumları: Anadolu Fen Lisesi: 25.000,00 Türk Lirası ile 45.000,00 Türk Lirası

25.000,00 Türk Lirası ile 45.000,00 Türk Lirası Meslek Lisesi: 37.000,00 Türk Lirası.

Dershane Fiyatları 2020

Etüt merkezi fiyatları: Etüt merkezleri, öğrencilerin boş zamanlarını çalışmak için okul dışında tercih ettikleri yerlerdir. Özellikle yaz tatillerinde oldukça ilgi görmektedir. Liseler için eğitim merkezi fiyatları 2 bin Türk Lirası 10 bin Türk Lirası arasında değişebilir. Ancak ilkokul ortaokula göre değişmekte olup 1.500,00 Türk Lirası ve 4.500,00 Türk Lirası arasında olabilir.

KPSS kurs ücretleri: Buradaki ücretler, üniversite bölümlerinden (işletme, öğretim, kamu yönetimi ve lise veya ön lisans mezunları gibi) farklı olabilir. Bu maliyetler ortalama olup; 3.500,00 Türk Lirası 15.000 Türk Lirası arasında değişebilir. Lise ve önlisans mezunları için 2.500,00 Türk Lirası 6000 Türk Lirası arasıdır.

DGS sınıf fiyatı: Dikey geçiş sınavı, 2 yıllık mezunların 4 yıllık alana geçiş yapmalarına olanak sağlayan bir sınav sistemidir. Bu sınavın öğrenim ücretleri 2.500 TL ile 5000 TL arasında değişmektedir. Ancak bu fiyatlar ilden ile değişebilir. Şehrinizdeki kurumdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

2020 Dershane Fiyatları (Sınav, Birey ve Diğerleri)

Fatih Dershanesi: 8 Bin Türk Lirası-15 bin Türk Lirası.

8 Bin Türk Lirası-15 bin Türk Lirası. Birey Dershaneleri: 4 bin Türk Lirası-12 bin Türk Lirası arasında değişiklik gösterir.

4 bin Türk Lirası-12 bin Türk Lirası arasında değişiklik gösterir. Final Dershanesi: 5 bin Türk Lirası ile 10 bin Türk Lirası.

5 bin Türk Lirası ile 10 bin Türk Lirası. Uğur Dershaneleri: 6 bin Türk Lirası ve 8 bin Türk Lirası aralığında değişebiliyor.

6 bin Türk Lirası ve 8 bin Türk Lirası aralığında değişebiliyor. Birey Dershaneleri: 5 bin Türk Lirası-9 bin Türk Lirası.

5 bin Türk Lirası-9 bin Türk Lirası. Sakarya Eğitim Kurumu ücretleri: 5 bin Türk Lirası ve 10 bin Türk Lirası arasında.

5 bin Türk Lirası ve 10 bin Türk Lirası arasında. Sınav Dershaneleri: 7 bin Türk Lirası ve 10 bin-Türk Lirası.

7 bin Türk Lirası ve 10 bin-Türk Lirası. Kültür Dershanesi: 6 bin Türk Lirası-10 bin Türk Lirası.

6 bin Türk Lirası-10 bin Türk Lirası. Fen Bilimleri Dershaneleri: 6 bin Türk Lirası-10 bin Türk Lirası.

6 bin Türk Lirası-10 bin Türk Lirası. Çözüm Eğitim Kurumları fiyatları: 8 bin Türk Lirası-15 bin Türk Lirası.

2. Dönem Dershane Ücretleri

İkinci dönem derslik fiyatları için net bir açıklama yoktur. Ama mesela ortalama araştırma yaptığımızda; bir yıllık 50.000,00 TL ödediğiniz özel bir lisede yarıyıl hesaplaması 25.000,00 TL olarak belirlenebilir. Acente ile iletişime geçerek bu duruma en net cevabı alabilirsiniz.

Ankara Dershane Fiyatları 2020

Özellikle YKS, LGS ve KPSS'den öğrencilerin yanı sıra Ankara ve diğer kurumlardaki butik eğitim kurumlarından öğrenciler için tercih edilen sınıfları inceledik. Araştırma sonuçlarımız, Kızılay, Sincan, Çankaya, Yeni Mahalle ve Keçiören gibi merkez bölgelerde ücretlerin biraz daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bazı kurumlarda fiyat 30.000 Türk Lirası kadar yüksek olabilir. Ankara'da yaptığımız araştırmaya göre ortalama seviye 6.000 Türk Lirası ve 13.000 Türk Lirası arasında.