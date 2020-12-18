2020 yarıyıl tatili okul karneleri ne zaman verilecek?

2020 yılının Mart ayında Covid-19 virüsünün ilk vakası açıklanmıştı. Vakaları kontrol altına alabilmek için okullar tatil edilmişti. Yeni dönemde de vakaların artması nedeni ile uzaktan eğitime tekrar dönüldü. Eğitimlerine uzaktan devam eden öğrenciler şimdi de kanelerini nasıl alacaklarını merak ediyor.

Kaneler ne zaman ve nasıl dağıtılacak?

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre kaneler her okulda 22 Ocak tarihinden itibaren eğitim kurumlarının yönetimlerine bağlı olarak farklı günlerde ve farklı zaman dilimlerinde yapılması için planlama olacağı öğrenildi.

Yapılan açıklamada kane notlarının sınava tabi tutulmadan ders etkinliklerinin üzerinden verileceği açıklandı.

Uzaktan eğitim süresi ilkokul, ortaokul ve liselerde 22 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Öğrenciler yeni döneme 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak.