İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bilim Kurulu üyesi aşılamanın ne zaman başlayacağını açıkladı! Aşı ilk olarak kimlere yapılacak?
Bilim Kurulu üyesi aşılamanın ne...
Kocaeli'nde mühendislik firmasında tüp gaz patladı
Son Dakika
Kocaeli'nde mühendislik firmasında tüp gaz...
Milli Eğitim Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı! Yarıyıl tatili ve ikinci dönemle ilgili yeni gelişmeler neler?
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanlığı beklenen açıklamayı...
Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği tepkiyle gündem oldu
Son Dakika
Nevşin Mengü, Ebubekir Sofuoğlu'na gösterdiği...

2020 yarıyıl tatili okul karneleri ne zaman verilecek?

İçinde bulunduğumuz virüs döneminden dolayı okullarda uzaktan eğitim yapılmaktadır. Eğitimi uzaktan alan öğrenciler karnelerin nasıl verileceğini merak ediyor.

18 Aralık 2020 Cuma 20:56
2020 yarıyıl tatili okul karneleri ne zaman verilecek?
Takip Et:

2020 yılının Mart ayında Covid-19 virüsünün ilk vakası açıklanmıştı. Vakaları kontrol altına alabilmek için okullar tatil edilmişti. Yeni dönemde de vakaların artması nedeni ile uzaktan eğitime tekrar dönüldü. Eğitimlerine uzaktan devam eden öğrenciler şimdi de kanelerini nasıl alacaklarını merak ediyor.

Kaneler ne zaman ve nasıl dağıtılacak?

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre kaneler her okulda 22 Ocak tarihinden itibaren eğitim kurumlarının yönetimlerine bağlı olarak farklı günlerde ve farklı zaman dilimlerinde yapılması için planlama olacağı öğrenildi.

Yapılan açıklamada kane notlarının sınava tabi tutulmadan ders etkinliklerinin üzerinden verileceği açıklandı.

Uzaktan eğitim süresi ilkokul, ortaokul ve liselerde 22 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Öğrenciler yeni döneme 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak.



Son Güncelleme: 18.12.2020 20:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YarıyıltatiliKarnegünüKarne2020karnegünü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı! Yarıyıl tatili ve ikinci dönemle ilgili yeni gelişmeler neler?
Milli Eğitim Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı! Yarıyıl tatili ve ikinci dönemle ilgili yeni gelişmeler neler?
AÖF, online sınavda kopya çekenlerin sınavları iptal edildi
AÖF, online sınavda kopya çekenlerin sınavları iptal edildi
Uzaktan eğitimde yeni karar! 22 Ocak tarihine uzatıldı
Uzaktan eğitimde yeni karar! 22 Ocak tarihine uzatıldı
Bakan Ziya Selçuk'tan beklenen açıklama geldi! Milyonlarca öğrenciye müjdeli haberi verdi!
Bakan Ziya Selçuk'tan beklenen açıklama geldi! Milyonlarca öğrenciye müjdeli haberi verdi!
ÖSYM 2020-EKPSS sonuçları açıkladı
ÖSYM 2020-EKPSS sonuçları açıkladı
AÖf sınavlarında kopya çeken yüzlerce öğrenci yakayı ele verdi! Sınavlar geçersiz sayıldı
AÖf sınavlarında kopya çeken yüzlerce öğrenci yakayı ele verdi! Sınavlar geçersiz sayıldı

Popüler Haberler

2020 yarıyıl tatili okul karneleri ne zaman verilecek?
ATV Maraşlı dizisi oyuncuları kimler, konusu ne?
NTV frekans frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? NTV canlı izleme linki
Game of Thrones dizisi House of the Dragon dizisi ne zaman yayınlanacak? House of the Dragon yayın tarihi belli oldu!
Çocukluk izlendi mi? beğenildi mi? Dizi tutar mı? Çocukluk dizisi reytingleri
2020-2021 dönemi İstanbul'daki fen liseleri taban puanları
Kaybedenler filmi ne zaman vizyona girecek? filmin yeni fragmanı yayınlandı
TRT1 Kıbrıs Ada Kışı oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Teşkilat dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
NetflixTiny Pretty Things dizisi konusu ve oyuncuları
10 Temmuz zamlı güncel sigara fiyatları2019 listesi! En ucuz sigara kaç para oldu?
2020 Yılı Yeni MTV ödemeleri ne kadar olacak? Araçların motor hacimlerine göre belirlenen 2020 MTV ödemeleri
Kellik sorunu için bitkisel çözümler ve sağlıklı saçlar için doğal yöntemler
Kahve nelere iyi gelir? Türk kahvesinin zararları ve yararları
SGK e-borcu yoktur belgesi nasıl alınır? SGK e-borcu yoktur formu doldurma ve belge alma işlemleri
Payitaht Abdülhamid dizisinin Saliha Sultan'ı Vildan Atasever'in hayat hikayesi!
Akrep dizisinin çekim yerleri neresi? Akrep çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor
Hercai dizi oyuncusu Dilşah kimdir? Deniz Uğur hakkında bilgiler
Hercai dizisinde Aslan Aslanbey karakterine Doğan Bayraktar hayat veriyor
Akrep dizisi İpek kimdir? Esila Umut'un hayatı!
Akrep dizisi Merve kimdir? Müge Su Şahin yer aldığı dizi ve film yapımları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.