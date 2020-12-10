2020 Vergi Müfettiş Yardımcılığı taban puanları ne zaman açıklanacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2020 yılında yapacağı Vergi Müfettiş Yardımcılığı sınavı için başvurular yapıldı. 19-20 Aralık tarihlerin de yapılması planlanan sınavın koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle ertelendi. Başvuruları yapan adayların kimlerin sınavına girmeye hak kazandığı henüz açılanmadı.
Vergi Müfettiş Yardımcılığı sınavına başvuru süreci nasıldı?
Vergi Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavına hak kazananlar neden açıklanmıyor?
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle 19-20 Aralık’ta yapılacak Vergi Müfettiş Yardımcılığı sınavının 2 Aralık 2020’de yapılan açıklama ile ileri bir tarihe alınması duyurulmuştu. Adaylar ertelenen sınavın en azından kimlerin girmeye hak kazandığını öğrenmek için bakanlıktan bir açıklama bekliyor. Daha önce 2018 yılında alım yapılacağı duyurulan Vergi Müfettiş Yardımcılığının sınava az bir süre kala iptal edilmesinden ötürü adaylar tekrar aynı olayın olmasından endişe duyuyor.