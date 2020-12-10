2020 Vergi Müfettiş Yardımcılığı taban puanları ne zaman açıklanacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2020 yılında yapacağı Vergi Müfettiş Yardımcılığı sınavı için başvurular yapıldı. 19-20 Aralık tarihlerin de yapılması planlanan sınavın koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle ertelendi. Başvuruları yapan adayların kimlerin sınavına girmeye hak kazandığı henüz açılanmadı.

Vergi Müfettiş Yardımcılığı sınavına başvuru süreci nasıldı?

Vergi Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavına hak kazananlar neden açıklanmıyor?

Hazine ve Maliye Bakanlığı istihdam edilmek üzere 175 Vergi Müfettiş Yardımcısı ilanını 27 Ekim 2020 yılında yayınladı. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında çalıştırılmak üzere ilana çıktığı vergi müfettiş yardımcılığı sınavına bazı koşulları vardı. Bu koşuların bazılar; yaş, askerlik görevi, mezun olunan bölümler,A grubundan P48, P47, P18, P17, P23, P28, P27, P22 puan türlerinden en az 80 puan alma gibi koşular vardı. Adaylar başvurularını Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi intenet sayfası üzerinden yapmıştı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle 19-20 Aralık’ta yapılacak Vergi Müfettiş Yardımcılığı sınavının 2 Aralık 2020’de yapılan açıklama ile ileri bir tarihe alınması duyurulmuştu. Adaylar ertelenen sınavın en azından kimlerin girmeye hak kazandığını öğrenmek için bakanlıktan bir açıklama bekliyor. Daha önce 2018 yılında alım yapılacağı duyurulan Vergi Müfettiş Yardımcılığının sınava az bir süre kala iptal edilmesinden ötürü adaylar tekrar aynı olayın olmasından endişe duyuyor.