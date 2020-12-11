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2020 STS Eczacılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yurt dışında Eczacılık bölümü okuyan pek çok kişi 29 Kasım tarihinde yapılan Eczacılık sınavına girerek diploma denkliği elde etmeyi amaçlamaktadır. Sınava giren adaylar aynı zamanda, 2020 STS Eczacılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu araştırmaktadır.

11 Aralık 2020 Cuma 20:10
2020 STS Eczacılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Yurtdışında Eczacılık bölümü okuyan vatandaşlar için 29 Kasım 2020 tarihinde yapılan Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği Seviye Tespit Sınavı sonrasında sınava giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. 29 Kasım 2020 tarihinde Ankara’da saat 10.15’te yapılan sınav sonucunda 100 üzerinden en az 40 puan alan adayların yurtdışı diplomaları Türkiye’de geçerli olacak.

STS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları ÖSYM resmi intenet sitesi üzerinden açıklanacakken adayların https://sonuc.osym.gov.tr adresini takip etmeleri beklenmektedir. Adaylara herhangi bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyeceği açıklanırken sonuç belgesi almak isteyen adayların YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığına giderek elektronik ortamdan sonuçlarını almaları gerekmektedir.

Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise ÖSYM tarafından 29 Aralık 2020 olarak açıklanmıştır.

 



Son Güncelleme: 11.12.2020 20:10
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StsEczacılık SınavıSonuçları
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